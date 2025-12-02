logo

Кардиохирург назвал самый полезный продукт для сердца зимой
commentss НОВОСТИ Все новости

Кардиохирург назвал самый полезный продукт для сердца зимой

Кардиохирург объяснил, почему яйца являются лучшим продуктом для сердца зимой.

2 декабря 2025, 13:40
Автор:
avatar

Slava Kot

В холодный сезон организм требует больше питательных веществ, чтобы поддерживать иммунитет и сердечно-сосудистую систему. Кардиохирург Джереми Лондон выделяет один продукт, который зимой особенно полезен сердцу. По его словам, это обычные куриные яйца. Несмотря на годы дискуссий об их холестерине, врач настаивает, что яйца являются незаменимой частью здорового питания, если их правильно готовить.

Кардиохирург назвал самый полезный продукт для сердца зимой

Кардиохирург Джереми Лондон. Фото из открытых источников

Джереми Лондон уверяет, что яйца это универсальный продукт, содержащий девять необходимых аминокислот в правильных пропорциях, витамины D и B12, а также антиоксиданты лютеин и защищающие глаза зеаксантин. Кроме того, холин в составе яиц поддерживает память, работу печени и клеточный обмен.

"Яйца поддерживают эндотелиальную функцию, помогают бороться с раком и хроническим воспалением, а также уменьшают оксидативный стресс, что является ключевым фактором для предотвращения старения и сердечно-сосудистых заболеваний", — объясняет Лондон.

Врач рекомендует сочетать яйца с овощами, цельнозерновыми продуктами и полезными жирами, чтобы максимизировать их пользу.

"Для большинства людей яйца не являются врагом сердца. Напротив, они ценные союзники для здорового старения", — объясняет врач.

Однако кардиохирург подчеркнул, что значение имеет способ приготовления. Полезные свойства легко нивелировать, если добавлять слишком много соли, жарить во фритюре или сочетать яйца с жирным мясом, например с беконом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что кардиохирург назвал четыре продукта, которые он никогда не употребляет.

Также "Комментарии" писали, что кардиолог назвал худшее мясо для сердца.



