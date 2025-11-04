Цей сир найгірший для вашого серця: що радять лікарі

Підвищений рівень холестерину — це одна з найпоширеніших проблем сучасного суспільства. За оцінками лікарів, від нього страждає до 70% дорослого населення, часто навіть не підозрюючи про ризик. Надлишок "поганого" холестерину може призвести до серцево-судинних хвороб та інсульту. Одним із продуктів, який лікарі радять обмежувати у раціоні, є сир, особливо один його вид.

Сир брі. Фото з відкритих джерел

Кардіологи і дієтологи попереджають, що серед усіх видів сиру найбільш небезпечним для людей із підвищеним холестерином вважається брі. Цей м’який французький сир, який багато хто любить за ніжну текстуру та вершковий смак, містить близько 7,5 г жиру на порцію (28 г), з яких майже 5 г — насичені жири.

"Брі має дуже високий вміст насичених жирів, тому його краще вживати лише зрідка", — пояснює дієтолог Тара Гідус Коллінгвуд.

Американська асоціація серця рекомендує, щоб насичені жири становили не більше 6% від добового раціону, тобто приблизно 13 грамів для людини, яка споживає 2000 калорій на день. Одна-дві щедрі порції брі легко перевищують цю межу.

Насичені жири підвищують рівень "поганого" холестерину ЛПНЩ, який може накопичуватися в артеріях, зменшуючи їхню прохідність і підвищуючи ризик серцевих нападів.

"Багато людей з’їдають більше, ніж одну порцію брі, бо він дуже ніжний і смачний", — зазначає дієтолог Кері Ганс.

За словами фахівців, небезпечними також є м’які вершкові сири, зокрема сирні спреди, плавлені сирки та вершкові сири. Вони містять не лише багато насичених жирів, а й надлишок солі, що додатково шкодить серцю.

Однак є добра новина, адже людям із високим рівнем холестерину не потрібно повністю відмовлятися від сиру. Експерти радять обирати легші варіанти, такі як знежирена моцарела, фета або козячий сир.

Крім того, важливо дотримуватися розумних порцій і поєднувати сир із продуктами, багатими на клітковину, наприклад овочами, фруктами та горіхами.

