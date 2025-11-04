Этот сыр самый плохой для вашего сердца: что советуют врачи

Рубрики
Повышенный уровень холестерина – это одна из самых распространенных проблем современного общества. По оценкам врачей, от него страдает до 70% взрослого населения, часто даже не подозревая о риске. Избыток "плохого" холестерина может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и инсульту. Одним из продуктов, который врачи советуют ограничивать в рационе, сыр, особенно один его вид.
Сыр бри. Фото из открытых источников
Кардиологи и диетологи предупреждают, что среди всех видов сыра наиболее опасным для людей с повышенным холестерином считается бри. Этот мягкий французский сыр, многие любящие за нежную текстуру и сливочный вкус, содержит около 7,5 г жира на порцию (28 г), из которых почти 5 г — насыщенные жиры.
Американская ассоциация сердца рекомендует, чтобы насыщенные жиры составляли не более 6% от суточного рациона, то есть примерно 13 граммов для человека, потребляющего 2000 калорий в день. Одна-две щедрые порции бри легко превышают этот предел.
Насыщенные жиры повышают уровень плохого холестерина ЛПНП, который может накапливаться в артериях, уменьшая их проходимость и повышая риск сердечных приступов.
По словам специалистов, опасны также мягкие сливочные сыры, в частности сырные спреды, плавленые сырки и сливочные сыры. Они содержат не только много насыщенных жиров, но и излишек соли, что дополнительно вредит сердцу.
Однако есть хорошая новость, ведь людям с высоким уровнем холестерина не нужно полностью отказываться от сыра. Эксперты советуют выбирать более легкие варианты, такие как обезжиренная моцарелла, фета или козьий сыр.
Кроме того, важно соблюдать разумные порции и сочетать сыр с продуктами, богатыми клетчаткой, например овощами, фруктами и орехами.
