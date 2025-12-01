"Брудна дюжина": 12 найбільш забруднених фруктів та овочів

Щорічний список "Брудна дюжина", сформований на основі тисяч лабораторних аналізів Міністерства сільського господарства США та FDA, називає фрукти та овочі, що найчастіше містять залишки пестицидів. Частина з них залишається на поверхні навіть після ретельного миття чи очищення, а інколи хімікати проникають у м’якоть.

Які фрукти та овочі містять найбільше пестицидів. Фото з відкритих джерел

Робоча група з питань навколишнього середовища (EWG) щороку публікує список продуктів з найвищими концентраціями залишків пестицидів, який отримав назву "Брудна дюжина". Він допомагає споживачам обирати більш безпечні продукти та розуміти, які фрукти й овочі бажано купувати органічними або обробляти особливо уважно.

У 2025 році американські дослідники виявили, що близько 75% звичайних продуктів містять пестициди, включно з тими, які продаються як "ретельно вимиті". Експерти наголошують, що хоча більшість препаратів є законними, вони пов’язані з ризиками для здоров’я, зокрема можуть викликати гормональні порушення, нейротоксичні ефекти та підвищену можливість розвитку раку.

"Брудна дюжина" 2025 року: найбільш забруднені продукти

1. Шпинат. Містить велику кількість пестицидів, зокрема речовин, заборонених у деяких країнах. Листя має велику площу поверхні, що сприяє хімічному осадженню.

2. Полуниця. Вона часто очолює список, оскільки містить залишки десятків пестицидів, включаючи фунгіциди та інсектициди. Шкірка тонка, тому хімікати легко проникають у м’якоть.

3. Кале. Як і у шпинату, листя цієї капусти містить пестициди. Дослідження виявили нейротоксичні залишки пестицидів.

4. Виноград. Кожне виноградне гроно містить багато дрібних ягід, які важко ретельно мити. Фунгіциди та інсектициди часто залишаються на шкірці.

5. Персики. Їхня тонка шкірка та соковита м’якоть дозволяють пестицидам легко проникати всередину плоду. Вони можуть містити залишки кількох різних речовин.

6. Вишні. Дрібні плоди, які важко ретельно очистити. Можуть містити інсектициди та фунгіциди.

7. Нектарини. Пестициди легко проникають через ніжну шкірку та соковиту м’якоть. Дослідження виявили десятки різних речовин.

8. Груші. Як і яблука, вони мають тонку шкірку та велику площу поверхні для контакту з речовинами під час обприскування. Вони можуть містити гормональні пестициди.

9. Яблука. Одні з фруктів, які найчастіше обприскують. На шкірці часто виявляються протигрибкові речовини та консерванти. Промивання водою не видаляє всі забруднення.

10. Ожина. Ці ягоди мають ніжну шкірку та схильні до обприскування. Вони можуть містити залишки багатьох хімікатів.

11. Чорниця. Хоча вона виглядає непомітною, її часто обприскують від грибкових захворювань. Пестициди можуть залишатися на шкірці у високих концентраціях.

12. Картопля. Вона потрапила до списку через часте використання гербіцидів та фунгіцидів. Шкірка утримує хімічні речовини, і деякі з них проникають всередину.

