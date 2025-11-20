П’ять продуктів, які непомітно крадуть ваш сон: що у чорному списку

Навіть якщо ви лягаєте спати вчасно, відкладаєте телефон за годину до сну та дотримуєтеся тиші в спальні, безсоння може переслідувати вас з ночі в ніч. Часто причиною цього може бути не стрес чи графік, а звичний щоденний раціон. Продукти, які здаються нешкідливими, здатні порушувати циркадний ритм і позбавляти організм повноцінного відновлення та сну.

П’ять продуктів, які погіршують сон. Фото з відкритих джерел

Дієтологиня Меліса Мітрі пояснює, що те, що ми їмо протягом дня або безпосередньо перед сном, може суттєво впливати на якість відпочинку. Експертка назвала п’ять основних "ворогів сну", які варто обмежити, якщо вночі ви погано засинаєте або прокидаєтеся виснаженими.

Кофеїн

Навіть якщо здається, що вечірня кава не має ефекту, організм реагує на кофеїн, блокуючи аденозин. Це речовина, яка сигналізує тілу про потребу відпочити. За даними огляду Sleep Medicine Reviews за 2023 рік, кофеїн може скоротити тривалість сну на 45 хвилин і погіршити його якість. До "прихованих" продуктів, які крадуть сон належать також газовані напої та енергетики.

Солодощі

Шоколад перед сном може спровокувати різкий стрибок глюкози, а потім таке ж різке її падіння серед ночі. Це викликає пробудження та підвищення рівня гормону стресу кортизолу. Крім того, дослідження 2022 року підтверджує прямий зв’язок між високим споживанням цукру та поганою якістю сну.

Алкоголь

Келих вина справді може допомогти заснути швидше, але сон після алкоголю поверхневий і нестабільний. Коли седативний ефект зникає, мозок переходить у фазу перезбудження, що призводить до нічних пробуджень. Особливо це відчутно для жінок у перименопаузі.

Гостра їжа

Пізня вечеря з прянощами стає серйозним навантаженням для травної системи. Гострі страви можуть викликати печію, рефлюкс і загальне відчуття дискомфорту, що суттєво ускладнює засинання.

Жирна та високооброблена їжа

Смажена їжа, жирне м’ясо й ультраоброблені продукти довго перетравлюються, змушуючи організм працювати замість того, щоб відпочивати. Це викликає здуття, важкість і знижує якість відновлення під час сну.

