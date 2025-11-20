Пять продуктов, которые незаметно воруют ваш сон: в черном списке

Даже если вы ложитесь спать вовремя, откладываете телефон за час до сна и соблюдаете тишину в спальне, бессонница может преследовать вас из ночи в ночь. Часто причиной тому может быть не стресс или график, а привычный ежедневный рацион. Продукты, которые кажутся безвредными способны нарушать циркадный ритм и лишать организм полноценного восстановления и сна.

Пять продуктов, ухудшающих сон. Фото из открытых источников

Диетолог Мелисса Митри объясняет, что то, что мы едим в течение дня или непосредственно перед сном, может оказывать существенное влияние на качество отдыха. Экспертша назвала пять основных "врагов сна", которые следует ограничить, если ночью вы плохо засыпаете или просыпаетесь истощенными.

Кофеин

Даже если кажется, что вечерний кофе не оказывает эффекта, организм реагирует на кофеин, блокируя аденозин. Это вещество, которое сигнализирует телу о необходимости отдохнуть. По данным обзора Sleep Medicine Reviews за 2023 год, кофеин может сократить продолжительность сна на 45 минут и ухудшить его качество. К "скрытым" продуктам, которые воруют сон, относятся также газированные напитки и энергетики.

Сладости

Шоколад перед сном может спровоцировать резкий скачок глюкозы, а затем такое же резкое ее падение среди ночи. Это вызывает пробуждение и повышение уровня гормона стресса кортизола. Кроме того, исследование 2022 года подтверждает прямую связь между высоким потреблением сахара и плохим качеством сна.

Алкоголь

Стакан вина действительно может помочь заснуть быстрее, но сон после алкоголя поверхностный и нестабильный. Когда седативный эффект исчезает, мозг переходит в фазу перевозбуждения, что приводит к ночным пробуждениям. Особенно это ощутимо для женщин в перименопаузе.

Острая пища

Поздний ужин с пряностями становится серьезной нагрузкой для пищеварительной системы. Острые блюда могут вызвать изжогу, рефлюкс и общее чувство дискомфорта, что существенно затрудняет засыпание.

Жирная и высокообработанная пища

Жареная пища, жирное мясо и ультраобработанные продукты долго перевариваются, заставляя организм работать вместо отдыха. Это вызывает вздутие, тяжесть и снижает качество обновления во время сна.

