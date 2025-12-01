"Грязная дюжина": 12 наиболее загрязненных фруктов и овощей

Ежегодный список "Грязная дюжина", сформированный на основе тысяч лабораторных анализов Министерства сельского хозяйства США и FDA, называет фрукты и овощи, наиболее часто содержащие остатки пестицидов. Часть из них остается на поверхности даже после тщательной мойки или очистки, а иногда химикаты проникают в мякоть.

Какие фрукты и овощи содержат больше всего пестицидов. Фото из открытых источников

Рабочая группа по окружающей среде (EWG) ежегодно публикует список продуктов с высокими концентрациями остатков пестицидов, который получил название "Грязная дюжина". Он помогает потребителям выбирать более безопасные продукты и понимать, какие фрукты и овощи лучше покупать органическими или обрабатывать особенно внимательно.

В 2025 году американские исследователи обнаружили, что около 75% обычных продуктов содержат пестициды, включая те, которые продаются как "тщательно вымытые". Эксперты отмечают, что хотя большинство препаратов законны, они связаны с рисками для здоровья, в частности могут вызвать гормональные нарушения, нейротоксические эффекты и повышенную возможность развития рака.

"Грязная дюжина" 2025 года: наиболее загрязненные продукты

1. Шпинат. Содержит большое количество пестицидов, в частности, веществ, запрещенных в некоторых странах. Листья имеют большую площадь поверхности, что способствует химическому осаждению.

2. Клубника. Она часто возглавляет список, поскольку содержит остатки десятков пестицидов, включая фунгициды и инсектициды. Кожа тонкая, поэтому химикаты легко проникают в мякоть.

3. Кале. Как и у шпината, листья этой капусты содержат пестициды. Исследования выявили нейротоксические остатки пестицидов.

4. Виноград. Каждая виноградная кисть содержит много мелких ягод, которые трудно тщательно мыть. Фунгициды и инсектициды часто остаются на кожуре.

5. Персики. Их тонкая кожура и сочная мякоть позволяют пестицидам легко проникать внутрь плода. Они могут содержать остатки нескольких разных веществ.

6. Вишни. Мелкие плоды трудно тщательно очистить. Могут содержать инсектициды и фунгициды.

7. Нектарины. Пестициды легко проникают через нежную кожуру и сочную мякоть. Исследования выявили десятки разных веществ.

8. Груши. Как и яблоки, у них тонкая кожура и большая площадь поверхности для контакта с веществами во время опрыскивания. Они могут содержать гормональные пестициды.

9. Яблоки. Одни из фруктов, которые чаще всего опрыскивают. На кожуре часто обнаруживаются противогрибковые вещества и консерванты. Промывка водой не удаляет все загрязнения.

10. Ежевика. Эти ягоды имеют нежную кожуру и склонны к опрыскиванию. Они могут содержать остатки многих химикатов.

11. Черника. Хотя она выглядит незаметной, ее часто опрыскивают от грибковых заболеваний. Пестициды могут оставаться на кожуре в высоких концентрациях.

12. Картофель. Он попал в список из-за частого использования гербицидов и фунгицидов. Кожа содержит химические вещества и некоторые из них проникают внутрь.

