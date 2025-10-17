Алкоголік назвав три головні відмінності між звичайним п’яницею та залежним

Американець Корі Воррен, який понад десять років живе тверезо, розповів про головні відмінності між тими, хто просто іноді п’є, і людьми, які мають справжню алкогольну залежність. Його відео на YouTube, де він ділиться досвідом і порадами, переглянули сотні тисяч людей.

Корі зізнається, що почав зловживати алкоголем ще у молодому віці та кілька разів проходив реабілітацію, перш ніж повністю відмовився від спиртного у 2011 році. За його словами, люди часто вважають алкоголіка тим, хто забагато п'є та не розуміють ширшої картини.

"Різниця не в тому, скільки я п’ю, а в тому, як я п’ю. У тих, хто зазвичай п’є, є причина не пити. Можливо, потрібно йти на роботу, прокидатися рано чи піклуватися про дітей. У мене ж були всі причини, щоб пити — стрес, сварка, свято, будь-яка подія", — розповів Воррен.

За словами Воррена, здатність контролювати кількість випитого, це ще одна суттєва відмінність між звичайним п’яницею та залежним.

"Люди, які просто п’ють, можуть зупинитися після одного чи двох келихів. Вони знають, коли досить. У мене ж не було такого перемикача — алкоголь вирішував за мене", — пояснює чоловік.

Корі зізнався, що не міг залишити напій недопитим, якщо перед ним стояла пляшка, він випивав її повністю.

Третя різниця, за словами чоловіка, полягає у сприйнятті власної поведінки.

"Звичайні п’яниці не замислюються, чи мають вони проблеми з алкоголем. А я постійно запитував себе: “Може, я алкоголік? Може, мені варто зупинитися?", — підсумував Воррен.

Після того, як Корі Воррен кинув пити, він став підприємцем, працює мотиваційним спікером, а також створив некомерційну організацію, яка допомагає людям боротися із залежністю.

