Алкоголік назвав три головні відмінності між звичайним п’яницею та залежним

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Американець Корі Воррен, який понад десять років живе тверезо, розповів про головні відмінності між тими, хто просто іноді п’є, і людьми, які мають справжню алкогольну залежність. Його відео на YouTube, де він ділиться досвідом і порадами, переглянули сотні тисяч людей.
Які відмінності між звичайним п’яницею та залежним. Фото з відкритих джерел
Корі зізнається, що почав зловживати алкоголем ще у молодому віці та кілька разів проходив реабілітацію, перш ніж повністю відмовився від спиртного у 2011 році. За його словами, люди часто вважають алкоголіка тим, хто забагато п'є та не розуміють ширшої картини.
За словами Воррена, здатність контролювати кількість випитого, це ще одна суттєва відмінність між звичайним п’яницею та залежним.
Корі зізнався, що не міг залишити напій недопитим, якщо перед ним стояла пляшка, він випивав її повністю.
Третя різниця, за словами чоловіка, полягає у сприйнятті власної поведінки.
Після того, як Корі Воррен кинув пити, він став підприємцем, працює мотиваційним спікером, а також створив некомерційну організацію, яка допомагає людям боротися із залежністю.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що вчені зруйнували великий міф про вино, у який люди вірили роками.
Також "Коментарі" писали про сім продуктів, які руйнують здоров'я вашого мозку.