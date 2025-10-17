Алкоголик назвал три главных отличия между обычным пьяницей и зависимым

Американец Кори Уоррен, более десяти лет живущий трезво, рассказал о главных различиях между теми, кто просто иногда пьет, и людьми, имеющими настоящую алкогольную зависимость. Его видео на YouTube, где он делится опытом и советами, просмотрели сотни тысяч человек.

Какие отличия между обычным пьяницей и зависимым. Фото из открытых источников

Кори признается, что начал злоупотреблять алкоголем еще в молодом возрасте и несколько раз проходил реабилитацию, прежде чем полностью отказался от спиртного в 2011 году. По его словам, люди часто считают алкоголика тем, кто слишком много пьет и не понимает более широкую картину.

"Разница не в том, сколько я пью, а в том, как я пью. У тех, кто обычно пьет, есть причина не пить. Возможно, нужно идти на работу, просыпаться рано или заботиться о детях. У меня же были все причины, чтобы пить – стресс, ссора, праздник, любое событие", — рассказал Уоррен

По словам Уоррена, способность контролировать количество выпитого, это еще одно существенное различие между обычным пьяницей и зависимым.

"Люди, которые просто пьют, могут остановиться после одного или двух бокалов. Они знают, когда хватит. У меня ведь не было такого переключателя — алкоголь решал за меня", — объясняет мужчина.

Кори признался, что не мог оставить напиток недопитым, если перед ним стояла бутылка, он выпивал ее целиком.

Третья разница, по словам мужчины, состоит в восприятии собственного поведения.

"Обычные пьяницы не задумываются, есть ли у них проблемы с алкоголем. А я постоянно спрашивал себя: "Может, я алкоголик? Может, мне стоит остановиться?", — подытожил Уоррен.

После того как Кори Уоррен бросил пить, он стал предпринимателем, работает мотивационным спикером, а также создал некоммерческую организацию, помогающую людям бороться с зависимостью.

