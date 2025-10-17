Алкоголик назвал три главных отличия между обычным пьяницей и зависимым

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Американец Кори Уоррен, более десяти лет живущий трезво, рассказал о главных различиях между теми, кто просто иногда пьет, и людьми, имеющими настоящую алкогольную зависимость. Его видео на YouTube, где он делится опытом и советами, просмотрели сотни тысяч человек.
Какие отличия между обычным пьяницей и зависимым. Фото из открытых источников
Кори признается, что начал злоупотреблять алкоголем еще в молодом возрасте и несколько раз проходил реабилитацию, прежде чем полностью отказался от спиртного в 2011 году. По его словам, люди часто считают алкоголика тем, кто слишком много пьет и не понимает более широкую картину.
По словам Уоррена, способность контролировать количество выпитого, это еще одно существенное различие между обычным пьяницей и зависимым.
Кори признался, что не мог оставить напиток недопитым, если перед ним стояла бутылка, он выпивал ее целиком.
Третья разница, по словам мужчины, состоит в восприятии собственного поведения.
После того как Кори Уоррен бросил пить, он стал предпринимателем, работает мотивационным спикером, а также создал некоммерческую организацию, помогающую людям бороться с зависимостью.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые разрушили большой миф о вине, в который люди верили годами.
Также "Комментарии" писали о семи продуктах, которые разрушают здоровье вашего мозга.