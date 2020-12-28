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Стало известно, какой из рефлексов организма может быть предвестником инфаркта

Как не удивительно, это привычная для нас зевота. Правда, чрезмерная

сегодня, 18:10
Автор:

Вечканова Елена

Большинство людей привыкли, что зевота является сигналом организма об усталости, "просьбой" отойти ко сну. Впрочем, медики утверждают, что этот рефлекс также может быть ранним признаком будущего инфаркта, пишет Times of India.

Стало известно, какой из рефлексов организма может быть предвестником инфаркта

Частая зевота может быть признаком многих болезней. Фото из свободных источников

Считается, что зевота, особенно чрезмерная, связана с блуждающим нервом, "дрейфующим" от мозга к сердцу и желудку. Скорее всего, этот рефлекс помогает мозгу "охладиться", а крови — насытиться кислородом. При инфаркте же приток крови к сердцу блокируется. Соответственно, сердечная мышца прекращает получать необходимую дозу кислорода и, как следствие, начинает отмирать. Конечно, можно попробовать начать правильно питаться, употребляя в пищу продукты, уменьшающие риск инфаркта.

Но исследователи утверждают, что чрезмерная зевота является одним из ранних признаков приближения инфаркта. Люди действительно рискуют получить серьезные проблемы с сердцем, если, например, постоянно зевают во время физических нагрузок, особенно в жару.

Следует прислушаться к собственному организму. О вероятном приближении инфаркта могут свидетельствовать и дополнительные симптомы — слабость или онемение конечностей, проблемы с речью, невозможность контролировать нижнюю часть лица и т.п.

Кроме сердечных заболеваний, ученые дополнительно связывают механизм чрезмерной зевоты с такими болезнями, как опухоль мозга, эпилепсия, рассеянный склероз, печеночная недостаточность. Также человек может начать зевать, когда организм не способен самостоятельно контролировать свою температуру. В некоторых случаях люди активно зевают, когда вокруг сердца начинается кровотечение.

Если считаете, что у вас рефлекс проявляется слишком часто, и это не связано с переутомлением — обязательно проконсультируйтесь с семейным врачом. Если же, скорее всего, вы просто плохо спите, попробуйте "настроить" свой график сна с помощью дыхательных упражнений или уменьшения влияния стресс-факторов.

А найти необходимые подсказки для улучшения состояния здоровья помогут "Комментарии". Например, вы можете ознакомиться с перечнем поз йоги, которые непременно нагонят вас дрему, или же узнать пять лучших способов избавиться от стресса.


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Источник: https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/health-news/excessive-yawning-can-be-a-warning-sign-of-an-impending-heart-attack/photostory/79781362.cms?picid=79781378
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