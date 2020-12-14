Названы продукты, снижающие риск инфаркта в два раза

С помощью правильного питания наш организм насыщается витаминами, аминокислотами и ценными веществами, которые положительно влияют на сердечно-сосудистую систему. Эксперты рассказали, какие именно продукты снижают риск инфаркта в два раза.

какие продукты снижают риск инфаркта / фото: zhenomaniya.ru

Эксперты в ходе исследования выяснили, что нужно употреблять больше темного шоколада, в составе которого есть антиоксиданты, а также калий и магний. Эти элементы улучшают работу кровеносных сосудов, предотвращают образование тромбов и помогают нормализовать артериальное давление. Результаты исследования показали, что темный шоколад почти на 60% снижает риск развития ишемии сердца.

Также для предотвращения сердечных проблем, специалисты рекомендуют, добавить в свой рацион оливковое масло, чеснок, помидоры, ягоды, потому что в этих продуктах много антиоксидантов, которые борются со свободными радикалами и защищают организм от многих заболеваний. Еще рацион следует обогатить авокадо, рыбой, орехами, бобовыми и листовыми овощами.

Все эти продукты помогают снизить уровень "плохого" холестерина в крови и улучшают гибкость сосудов. К примеру, в составе чеснока есть аллицин — органическое соединение, которое усиливает кровоток и сокращает нагрузку на сердечную мышцу.

Напомним, кардиологи утверждают, что известные от болей в сердце лекарственные средства — корвалол и валокордин вызывают зависимость, а также могут серьезно навредить, при самолечении.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что смех снижает уровень стресса и повышает эмоциональный фон человека, что, в свою очередь, благоприятно влияет на работу сердечно-сосудистой системы.

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