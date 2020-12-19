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Шесть поз йоги, которые помогут лучше уснуть

Йога успокаивает не только тело, но и разум

сегодня, 19:32
Автор:

Вечканова Елена

Важной частью нашей жизни является сон. Мы восстанавливаем силы, успокаиваем взбудораженные мысли, пополняем запас энергии. Но частым спутником человека становится и бессонница, что со временем может перерасти в хроническую. Чтобы облегчить отход ко сну, можно попробовать занятия йогой. Существует шесть специальных упражнений, которые помогут в этом, пишет Times of India.

Шесть поз йоги, которые помогут лучше уснуть

Йога поможет лучше засыпать. Фото: Reuters


1. Поза ограниченного угла

Шесть поз йоги, которые помогут лучше уснуть - фото 2

Лягте на спину и вытяните ноги, а руки опустите вдоль туловища. Затем согните колени и прикоснитесь подошвами ног друг к другу. Ноги должны касаться пола. Вытяните одну руку ладонью вверх над головой, начните медленно вдыхать и выдыхать воздух. Задержитесь в таком положении на несколько секунд и попробуйте расслабиться. Затем вернитесь в исходное положение и повторите упражнение — можно с другой рукой или даже двумя сразу.


2. Поза вверх ногами (Випарита Карани)

Шесть поз йоги, которые помогут лучше уснуть - фото 3

Сядьте на пол правым боком к стене. Сделайте несколько махов ногами вдоль стены, а затем, подняв их, ровно лягте на спину. Ваше тело должно образовать угол в 90 градусов к стене. Закройте глаза, положите руки вдоль туловища и попробуйте расслабиться. Практикуйте глубокое дыхание в течение 15 минут. Согните ноги к груди и откатитесь в сторону, чтобы вернуться в исходное положение.


3. Поза ребенка (Баласана)

Шесть поз йоги, которые помогут лучше уснуть - фото 4

Станьте на колени, согнув пальцы на ногах и немного расставив колени. Положите обе руки на бедра. Выдохните и наклонитесь вперед. Живот должен касаться бедер, а голова — коврика между коленями. Вытяните руки перед собой, чтобы дотрагиваться до пола. Сделайте паузу на несколько минут, спокойно вдохните и вернитесь в исходное положение.


4. Поза бабочки (Баддха Конасана)

Шесть поз йоги, которые помогут лучше уснуть - фото 5

Сядьте на коврик, выпрямив спину и согнув колени перед собой. Разведите колени в разные стороны так, чтобы подошвы ног соприкоснулись друг с другом. Придерживайте обе ноги за щиколотки. Упражнение касается пресса: медленно наклоняйте туловище вперед, к ногам. Делайте это столько, на сколько вам хватит сил и растяжки. Зафиксируйте себя в максимально возможной позе от 30 секунд до 2 минут, а затем расслабьтесь.


5. Поза трупа (Шавасана)

Шесть поз йоги, которые помогут лучше уснуть - фото 6

Удобно лягте на спину, протяните руки и ноги. Закройте глаза и медленно сделайте глоток воздуха через нос. Выдохните и представьте, что ваше тело полностью расслаблено. Оставайтесь в этой позе не менее 10 минут.


6. Луна, активирующая дыхание (Лунное дыхание)

Шесть поз йоги, которые помогут лучше уснуть - фото 7

Сядьте на пол, скрестив ноги друг над другом. Ваша левая рука должна лежать на бедре, а указательный и средний пальцы правой приложите к центру лба (третьему глазу). Закройте правую ноздрю большим пальцем и медленно вдохните левой. После этого закройте левую ноздрю мизинцем и выдохните через правую, предварительно убрав от нее большой палец. Повторяйте процесс в течение 4-5 минут.


Портал "Комментарии" желает всем читателям здорового сна и хорошего отдыха.

А чтобы удалось выспаться лучше, можно прочитать, какая из вредных привычек способствует бессоннице и как на наш график сна влияет пользование смартфоном.


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Источник: https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/fitness/6-yoga-poses-for-a-peaceful-sleep-at-night/photostory/79798036.cms?picid=79798123
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