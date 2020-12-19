Шесть поз йоги, которые помогут лучше уснуть

Важной частью нашей жизни является сон. Мы восстанавливаем силы, успокаиваем взбудораженные мысли, пополняем запас энергии. Но частым спутником человека становится и бессонница, что со временем может перерасти в хроническую. Чтобы облегчить отход ко сну, можно попробовать занятия йогой. Существует шесть специальных упражнений, которые помогут в этом, пишет Times of India.

Йога поможет лучше засыпать. Фото: Reuters





1. Поза ограниченного угла





Лягте на спину и вытяните ноги, а руки опустите вдоль туловища. Затем согните колени и прикоснитесь подошвами ног друг к другу. Ноги должны касаться пола. Вытяните одну руку ладонью вверх над головой, начните медленно вдыхать и выдыхать воздух. Задержитесь в таком положении на несколько секунд и попробуйте расслабиться. Затем вернитесь в исходное положение и повторите упражнение — можно с другой рукой или даже двумя сразу.





2. Поза вверх ногами (Випарита Карани)





Сядьте на пол правым боком к стене. Сделайте несколько махов ногами вдоль стены, а затем, подняв их, ровно лягте на спину. Ваше тело должно образовать угол в 90 градусов к стене. Закройте глаза, положите руки вдоль туловища и попробуйте расслабиться. Практикуйте глубокое дыхание в течение 15 минут. Согните ноги к груди и откатитесь в сторону, чтобы вернуться в исходное положение.





3. Поза ребенка (Баласана)





Станьте на колени, согнув пальцы на ногах и немного расставив колени. Положите обе руки на бедра. Выдохните и наклонитесь вперед. Живот должен касаться бедер, а голова — коврика между коленями. Вытяните руки перед собой, чтобы дотрагиваться до пола. Сделайте паузу на несколько минут, спокойно вдохните и вернитесь в исходное положение.





4. Поза бабочки (Баддха Конасана)





Сядьте на коврик, выпрямив спину и согнув колени перед собой. Разведите колени в разные стороны так, чтобы подошвы ног соприкоснулись друг с другом. Придерживайте обе ноги за щиколотки. Упражнение касается пресса: медленно наклоняйте туловище вперед, к ногам. Делайте это столько, на сколько вам хватит сил и растяжки. Зафиксируйте себя в максимально возможной позе от 30 секунд до 2 минут, а затем расслабьтесь.





5. Поза трупа (Шавасана)





Удобно лягте на спину, протяните руки и ноги. Закройте глаза и медленно сделайте глоток воздуха через нос. Выдохните и представьте, что ваше тело полностью расслаблено. Оставайтесь в этой позе не менее 10 минут.





6. Луна, активирующая дыхание (Лунное дыхание)





Сядьте на пол, скрестив ноги друг над другом. Ваша левая рука должна лежать на бедре, а указательный и средний пальцы правой приложите к центру лба (третьему глазу). Закройте правую ноздрю большим пальцем и медленно вдохните левой. После этого закройте левую ноздрю мизинцем и выдохните через правую, предварительно убрав от нее большой палец. Повторяйте процесс в течение 4-5 минут.





Портал "Комментарии" желает всем читателям здорового сна и хорошего отдыха.

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