Курение перед сном вызывает бессонницу

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Елизавета Черных
Согласно новому исследованию американских ученых, курение сигарет и сон человека тесно связаны. Употребление никотина на ночь вызывает у людей бессонницу.
ФОТО: Из открытых источников
Эксперты уверяют, что никотин является стимулятором, в то время как многие люди употребляют его для того, чтобы расслабиться. Ученые провели исследование, в котором приняли участие около тысячи людей возрастом от 22 до 60 лет. Исследователи проанализировали данные о сроках курения, длительность сна и тяжесть бессонницы.
Результаты показали, что курильщики в два с половиной раза чаще страдают средней или тяжелой формой бессонницы, чем некурящие. Ученые также пришли к выводу, что курение между 23.00 и 02.00 часами приводит к развитию бессонницы, а также гораздо снижает качество сна.
В свою очередь расстройства сна приводят организм в стрессовое состояние, что вызывает еще большую тягу к курению. Специалисты утверждают, что если курильщики смогут изменить время или количество употребления табака перед сном, они смогут не только наладить режим сна, а и избавиться от вредной привычки.
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