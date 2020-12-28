Как быстро снять стресс: 5 лучших способов

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Мокрик Анастасия
Беспокойство и
стресс пагубно влияют на здоровье человека, приводя порой к серьезным
заболеваниям. Однако, далеко не все придают этому значение.
ФОТО: Из открытых источников
Чтобы избавиться от
этого состояния, иногда достаточно выполнить пару простых вещей. В этой статье мы расскажем вам о 5 способах,
как быстро побороть стресс.
1. Эфирные масла
Использование эфирных масел или сжигание
ароматической свечи может помочь уменьшить чувство стресса и беспокойства. К таким относится:
- Лаванда;
- Роза;
- Ветивер;
- Бергамот;
- Римская
ромашка;
- Нероли;
- Ладан;
- Сандаловое
дерево;
- Иланг-Иланг;
- Апельсин
или флердоранж;
- Герань.
Исследования
показывают, что больше всего может уменьшить беспокойство и
улучшить сон ладан, апельсин
или флердоранж, а также
иланг-иланг.
2. Жвачка
Чтобы быстро и легко снять стресс, попробуйте жевать жевательную резинку. Одно исследование показало, что люди, которые жевали жвачку, чувствовали себя лучше и меньше стресса. Кроме того, она вызывает мозговые волны, подобные тем, которые наблюдаются у людей в расслабленном состоянии. Во-вторых, жевательная резинка способствует притоку крови к мозгу.
3. Блокнот
Одним из способов избавиться от стресса – это записать то, что вас беспокоит в блокнот. Также, стоит записывать то, за что вы благодарны. Если у вас получится сосредоточиться на том, что в вашей жизни происходит положительного, будьте уверены, стресс и беспокойство исчезнут в миг.
4. Объятия
Объятия, поцелуи, секс могут помочь снять стресс. Положительный физический контакт
может помочь высвободить окситоцин и снизить уровень кортизола. Это в свою очередь снизит кровяное давление и частоту сердечных сокращений, которые
являются физическими симптомами стресса.
Интересно, что люди
— не единственные существа, которые обнимаются, чтобы снять стресс. Шимпанзе
также обнимают друзей, находящихся в подобном состоянии.
5. Глубокое дыхание
Целью этого метода является акцентирование вашего внимания на дыхании, делая его медленнее и глубже. Когда вы глубоко вдыхаете через нос, ваши легкие полностью расширяются, а живот поднимается. Это помогает снизить частоту сердечных сокращений, позволяя вам чувствовать себя более спокойным.
Выполняя всего пару простых действий вы можете помочь своему организму поскорее побороть стресс и беспокойство. На это уйдет лишь пара минут, а взамен вы получите спокойствие и умиротворение.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о неожиданном признаке наличия заболеваний сердца, а также о том, что детский крем опасен для взрослых.
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