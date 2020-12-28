Как быстро снять стресс: 5 лучших способов

Беспокойство и стресс пагубно влияют на здоровье человека, приводя порой к серьезным заболеваниям. Однако, далеко не все придают этому значение.

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Чтобы избавиться от этого состояния, иногда достаточно выполнить пару простых вещей. В этой статье мы расскажем вам о 5 способах, как быстро побороть стресс.

1. Эфирные масла

Использование эфирных масел или сжигание ароматической свечи может помочь уменьшить чувство стресса и беспокойства. К таким относится:

- Лаванда;

- Роза;

- Ветивер;

- Бергамот;

- Римская ромашка;

- Нероли;

- Ладан;

- Сандаловое дерево;

- Иланг-Иланг;

- Апельсин или флердоранж;

- Герань.

Исследования показывают, что больше всего может уменьшить беспокойство и улучшить сон ладан, апельсин или флердоранж, а также иланг-иланг.

2. Жвачка

Чтобы быстро и легко снять стресс, попробуйте жевать жевательную резинку. Одно исследование показало, что люди, которые жевали жвачку, чувствовали себя лучше и меньше стресса. Кроме того, она вызывает мозговые волны, подобные тем, которые наблюдаются у людей в расслабленном состоянии. Во-вторых, жевательная резинка способствует притоку крови к мозгу.

3. Блокнот

Одним из способов избавиться от стресса – это записать то, что вас беспокоит в блокнот. Также, стоит записывать то, за что вы благодарны. Если у вас получится сосредоточиться на том, что в вашей жизни происходит положительного, будьте уверены, стресс и беспокойство исчезнут в миг.

4. Объятия

Объятия, поцелуи, секс могут помочь снять стресс. Положительный физический контакт может помочь высвободить окситоцин и снизить уровень кортизола. Это в свою очередь снизит кровяное давление и частоту сердечных сокращений, которые являются физическими симптомами стресса.

Интересно, что люди — не единственные существа, которые обнимаются, чтобы снять стресс. Шимпанзе также обнимают друзей, находящихся в подобном состоянии.

5. Глубокое дыхание

Целью этого метода является акцентирование вашего внимания на дыхании, делая его медленнее и глубже. Когда вы глубоко вдыхаете через нос, ваши легкие полностью расширяются, а живот поднимается. Это помогает снизить частоту сердечных сокращений, позволяя вам чувствовать себя более спокойным.

Выполняя всего пару простых действий вы можете помочь своему организму поскорее побороть стресс и беспокойство. На это уйдет лишь пара минут, а взамен вы получите спокойствие и умиротворение.

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