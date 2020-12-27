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Детский крем опасен для взрослых

Детские средства для кожи предназначены малышам — и не потому, что «все лучшее детям», а из-за состава и эффекта, который они производят

сегодня, 04:55
Автор:

Ольга Чародий

Об этом предупреждают дерматологи. Все дело в том, что у детской кожи, практически не функционируют сальные железы и нет подкожного жира.

Детский крем опасен для взрослых

Фото: yapokupayu.ru

Для нее создаются кремы для защиты от вредных факторов окружающей среды. В их составе практически всегда присутствуют вазелин, ланолин и глицерин — они создают на поверхности кожи воздухонепроницаемую пленку. Ребенку это на пользу, а вот для взрослого такой барьер опасен.

На ощупь вам может показаться, что кожа стала шелковистой. Но на самом деле из-за парникового эффекта она сохнет сильнее обычного. В качестве бонуса накопленные под пленкой бактерии спровоцируют появление прыщей. Специалисты предупреждают, что длительное использование детского крема взрослой женщиной ведет к преждевременному старению кожи и образованию глубоких морщин.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, дело в том, что пропорции головы у малышей совсем иные нежели у взрослых. Она у них больше. Соответственно, расстояние от уха до кровати  них гораздо меньше. И до определенного возраста подушка им совершенно ни к чему. "Как минимум, до двух лет подушка ребенку абсолютно не нужна. Что касается детей до года — им она не нужна категорически", — акцентировал врач. В одной из своих более ранних публикаций Евгений Комаровский уже поднимал эту тему. Молодым родителям он посоветовал использовать подушки для малышей только после двух лет. Но и в этом случае она не должна быть слишком толстой."Подушка после двух лет должна быть плотненькой. А ее толщина может быть около двух сантиметров. Словом, расстояние от плеча до уха — это и есть рекомендованная толщина подушки для малыша", — отметил Комаровский.




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Источник: yapokupayu.ru
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