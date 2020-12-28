Назван неожиданный признак наличия заболеваний сердца

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний умирают более 17 миллионов человек во всем мире. Специалисты, работающие в организации Blood Pressure UK обнародовали неожиданный признак наличия сердечно-сосудистых заболеваний у человека.

ФОТО: Из открытых источников

По мнению экспертов, отек лодыжек может указывать на повышение кровяного давления, которое в свою очередь пагубно влияет на кровеносные сосуды, вызывая излишнюю нагрузку. Это может стать причиной гипертрофии сердечной мышцы и снижения циркуляции крови в организме. Именно из-за этого скапливается жидкость в лодыжках, в следствии чего они опухают.

Напомним, что ранее ученым удалось выяснить, почему люди, которые ведут абсолютно здоровый образ жизни имеют онкологические заболевания, а курильщики со стажем не имеют никаких проблем, в частности с легкими.

Также исследователям из Йельского университета удалось раскрыть еще один способ, как продлить жизнь человека, и он оказался весьма неожиданным. Британские исследователи пришли к выводу, что пение благоприятно влияет на здоровье человека, а также способствует улучшению физического и психического состояния. Исходя из этого ученые сделали заявление, что занятие пением может продлевать жизнь человека.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ученые доказали особую опасность коронавируса для мозга. Исследователям из Вашингтонского университета удалось доказать, что патогенные белки коронавирусного заболевания способны воздействовать на мозг, вызывая потенциально смертельные нарушения в работе нервной системы.

























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