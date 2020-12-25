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Почему некоторые заядлые курильщики не болеют раком: нашли простое объяснение

Ученые пришли к выводу, что высокие или низкие риски развития онкологии являются врожденными

сегодня, 12:40
Автор:

Елизавета Черных

Наверняка многие задумывались над тем, почему люди, которые ведут абсолютно здоровый образ жизни имеют онкологические заболевания, а курильщики со стажем не имеют никаких проблем, в частности с легкими. Ученые на протяжении длительного периода пытались найти ответ, и наконец им это удалось. 

Почему некоторые заядлые курильщики не болеют раком: нашли простое объяснение

ФОТО: Из открытых источников

Группа исследователей из Канады и Китая пришли к выводу, что высокие или низкие риски развития онкологии являются врожденными. Ученые смогли определить семь так называемых генетических "отпечатков", которые либо могут защитить человека от риска развития онкологических заболеваний на протяжении жизни, либо наоборот повышают этот риск. 

В ходе исследования, специалисты проанализировали геномы около десяти тысяч онкобольных, а также около 16 тысяч здоровых людей. Ученые определили наиболее распространенные виды рака, среди которых отметили рак легких, молочной железы, мозга, поджелудочной железы и желудка. 

"Мы считаем, что ребенок рождается с геномным паттерном зародышевой линии, который не меняется в течение жизни и определяет ниже или выше риск рака... Есть люди, которые могут курить и вести нездоровый образ жизни, но при этом не болеют раком. Наше открытие может объяснить этот феномен", — прокомментировал ученый Эдвин Ванг. 

В общей сложности эксперты смогли обнаружить один "отпечаток" ДНК, который защищает от онкологических заболеваний, и еще шесть, которые повышают вероятность их возникновения на протяжении жизни. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что американские ученые назвали средства гигиены, которые могут вызвать рак. 





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Источник: https://advances.sciencemag.org/content/6/48/eaba4905
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