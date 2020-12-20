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Раскрыт еще один неожиданный способ продлить жизнь

Ученые определили благоприятное влияние пения на организм человека

сегодня, 02:30
Автор:

Елизавета Черных

Ученым из Йельского университета удалось раскрыть еще один способ, как продлить жизнь человека, и он оказался весьма неожиданным. 

Раскрыт еще один неожиданный способ продлить жизнь

ФОТО: Из открытых источников

Британские исследователи пришли к выводу, что пение благоприятно влияет на здоровье человека, а также способствует улучшению физического и психического состояния. Исходя из этого ученые сделали заявление, что занятие пением может продлевать жизнь человека. 

Исследователи также отметили, что пение значительно снижает риск развития деменции (приобретенного слабоумия) и болезни Альцгеймера в зрелом возрасте. Более того, ученые подчеркнули позитивное влияние занятия на мозг человека, так как в процессе пения туда поступает большой объем кислорода. Благодаря этому виду деятельности можно также снизить кровяное давление, а также избежать депрессивных состояний.

В момент, когда человек исполняет любимые песни, в организме выделяются "гормоны радости" — эндорфины. Они способствуют улучшению настроения и люди чувствуют себя счастливее. При этом, вам не обязательно обладать вокальными способностями или специально обучаться пению. Любое исполнение песен влияет на состояние организма. 

Напомним, что ранее ученые доказали особую опасность коронавируса для мозга. Исследователям из Вашингтонского университета удалось доказать, что патогенные белки коронавирусного заболевания способны воздействовать на мозг, вызывая потенциально смертельные нарушения в работе нервной системы.

Издание "Комментарии" также сообщало о том, что новая терапия онкологических заболеваний продлила жизнь пациентов вдвое.






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Источник: https://lenta.ru/news/2020/12/19/uchenie/
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