Срочно в рацион: какая каша укрепит иммунитет осенью

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Светлана Шкурупий
Все знают, что иммунная система человека наиболее уязвима в осенне-зимний период, поэтому "подхватить" простуду или грипп не составляет труда. Но есть продукты, которые способствуют укреплению иммунитета. Эксперт Марина Кумерина рассказала, какую кашу стоит добавить в рацион.
Какую кашу полезно есть для иммунитета / Фото: Дело Вкуса, delo-vcusa.ru
Специалист считает, что осенью свое меню необходимо обогащать перловкой, потому что в ней содержатся витамины А, В, D, Е, а также кальций, магний, железо селен, фосфор и другие вещества, которые поддерживают организм в тонусе, усиливая его защитные функции. В этой каше много сложных углеводов, которые долго перевариваются и хорошо насыщают, добавляя организму энергии. А еще употребление перловки не связано с резкими скачками уровня сахара в крови.
Эксперт отметила, что перловая каша хорошо подойдет и для завтрака, и для обеда, и для ужина. Ее можно употреблять с мясом, овощами, а еще с крупы можно сделать вкусные котлеты, салаты и медовые козинаки.
Напомним, в осенне-зимний период нужно позаботиться об укреплении иммунитета, в частности обратить внимание на рацион питания. Врач-диетолог Наталья Сычева рекомендует отказаться от частого употребления семечек подсолнуха, потому что они способны ослабить иммунную систему.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-гомеопат Михаил Лущик назвал овощ, который укрепляет защитные функции иммунитета и способствует активизации деятельности головного мозга. Что это за продукт?
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