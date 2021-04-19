Назван незаслуженно забытый овощ для укрепления иммунитета

Весной, при недостатке солнечного света и витаминов, иммунитет становится уязвим, поэтому его нужно укреплять с помощью правильных продуктов. Врач-гомеопат Михаил Лущик назвал овощ, который поможет в этом деле, но о нем почему-то все забыли.

Какой овощ помогает укрепить иммунитет (фото из открытых источников)

Специалист отметил, что весной нужно обогащать свой рацион редькой, потому что в ней много кальция, магния, калия, йода, фосфора, а также высокое содержание серы, которая улучшает пищеварение и очищает организм от шлаков и токсинов. Также редька богата на витамины группы В и С, она обладает бактерицидным эффектом и облегчает симптомы простуды.

Врач отметил, что этот овощ, благодаря своему витаминному составу, укрепляет защитные функции иммунитета и способствует активизации деятельности головного мозга. Еще редька известна своим мочегонным эффектом. Калий, входящий в ее состав, тормозит удары сердца и ускоряет работу кишечника. При употреблении черной редьки с большим количеством воды, вы начинаете потеть, а через систему потоотделения быстро из организма выходят токсины, которые принесли вирус, бактерии или грибки.

Напомним, что иммунитет — это биологическая система защиты организма от инфекций, поэтому ее нужно постоянно укреплять, особенно на фоне пандемии коронавируса. Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как распознать слабый иммунитет у человека и что нужно делать в таких случаях.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-нутрициолог Светлана Никитчук рассказала, с помощью каких обычных продуктов можно укрепить иммунную систему.

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