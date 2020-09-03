Врач назвала топ-5 продуктов для иммунитета

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Светлана Шкурупий
Дать отпор сезонным простудам помогут обычные доступные продукты, богатые на витамины и ценные микроэлементы. Врач-нутрициолог Светлана Никитчук на своей странице в Instagram написала топ-5 продуктов, помогающих укрепить иммунную систему.
Редька
Этот овощ богат на витамины А, С, Е и группы В. Широкий минеральный ряд способствует ее использованию в ежедневном рационе. Особенно следует обратить внимание на черную редьку, потому что она содержит антимикробные и антивирусные компоненты, которые успешно борются с легочными и кишечными болезнями.
Тыква
Содержит в 4-5 раз больше каротина, чем в моркови. Это вещество в организме превращается в витамин A, который полезен не только для зрения, но и является мощным антиоксидантом. Также в тыкве есть витамины C, E, K и практически все витамины группы B. Полезны и семечки тыквы, в них множество микроэлементов, и особенно высоко содержание цинка.
Свекла
В состав свеклы входят витамины А, С, К, и группы В, железо, йод, фосфор, цинк, медь, бор, кремний, кальций, лимонная, молочная, яблочная, щавелевая кислоты. Свекла не только укрепляет иммунитет, а также снижает вероятность появления новообразований, улучшает работу мозга и восстановительные процессы в организме.
Кисломолочные продукты
Пробиотики способствуют укреплению стенок ЖКТ и желудка, и не дают болезнетворным микробам проникнуть в организм. Необязательно покупать волшебные иммуностимулирующие баночки, эту же пользу даст качественный кефир или йогурт.
Шиповник
Содержит витамины С, В, Е, К и Р, хром, магний, кальций и калий. Такой состав хорошо повышает иммунитет и сопротивляемость организма к простудам. Осень – начало сезона горячих напитков. Сушеные ягоды шиповника можно чередовать с калиной, смородиной, клюквой или облепихой. Добавляйте чабрец, мяту или иван-чай, и конечно имбирь.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какая еда "убивает" иммунитет.
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