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Главная Новости Здоровье диета и питание Врач предупредила, какая еда «убивает» иммунитет
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Врач предупредила, какая еда «убивает» иммунитет

Еда может как повышать, так и понижать защитные свойства организма

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Скоро осень, а с наступлением холодов приближается сезон простуд, поэтому самое время укрепить свой иммунитет. И помочь в этом могут правильные продукты питания. Но есть еда, которая наоборот, может ослабить организм и "подорвать" здоровье. Об этом изданию радио Sputnik рассказала врач-диетолог Ирина Лизун.

Специалист предупредила, что больше всего бояться нужно сахара и трансжиров. Их чрезмерное употребление негативно отражается на иммунной системе, а значит организм становится уязвим разного рода заболеваниям. 

Врач предупредила, какая еда «убивает» иммунитет

Трансжиры можно найти в маргарине (среди масел он лидер по их содержанию), майонезе, чипсах (одна пачках содержит 3% вредных жиров), а также в полуфабрикатах. Эти продукты следует ограничить в рационе, потому что они провоцируют развитие серьезных заболеваний.

Кроме того, врач рекомендует отказаться от товаров, содержащих Е-шки, различные консерванты, усилители вкуса, запаха, красители. В большом количестве они способны ослабить иммунитет и "подорвать" здоровье.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему для укрепления иммунитета важно пить эхинацею.


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