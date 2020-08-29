Врач предупредила, какая еда «убивает» иммунитет

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Светлана Шкурупий
Скоро осень, а с наступлением холодов приближается сезон простуд, поэтому самое время укрепить свой иммунитет. И помочь в этом могут правильные продукты питания. Но есть еда, которая наоборот, может ослабить организм и "подорвать" здоровье. Об этом изданию радио Sputnik рассказала врач-диетолог Ирина Лизун.
Специалист предупредила, что больше всего бояться нужно сахара и трансжиров. Их чрезмерное употребление негативно отражается на иммунной системе, а значит организм становится уязвим разного рода заболеваниям.
Трансжиры можно найти в маргарине (среди масел он лидер по их содержанию), майонезе, чипсах (одна пачках содержит 3% вредных жиров), а также в полуфабрикатах. Эти продукты следует ограничить в рационе, потому что они провоцируют развитие серьезных заболеваний.
Кроме того, врач рекомендует отказаться от товаров, содержащих Е-шки, различные консерванты, усилители вкуса, запаха, красители. В большом количестве они способны ослабить иммунитет и "подорвать" здоровье.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему для укрепления иммунитета важно пить эхинацею.
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