Врач объяснил, как распознать слабый иммунитет

Иммунитет — это биологическая система защиты организма от инфекций, поэтому ее нужно постоянно укреплять, особенно на фоне пандемии коронавируса. Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как распознать слабый иммунитет у человека и что нужно делать в таких случаях.

Сниженный иммунитет / фото: pixabay.com

Отметим, что иммунная система организма защищает его от различных чужеродных веществ извне (вирусов, бактерий) и контролирует уничтожение собственных клеток, которые вышли из строя или устарели. Когда организм здоров все звенья иммунной системы работают слажено, но дисбаланс одного из них часто приводит к различным заболеваниям.

Врач рассказал, что чаще всего сниженный приобретенный иммунитет наблюдается у взрослых людей, которые постоянно подвергаются стрессу, потому что в их организме повышается уровень гормонов коры надпочечников, а они способны долго угнетать иммунную систему.

Также о проблемах с иммунитетом может говорить рецидивирующее одно и то же заболевание, нарушение витаминного и микроэлементного баланса. Сниженный врожденный иммунитет у детей также можно распознать по хроническим заболеваниям и по тому, насколько часто они обостряются.

При любых проблемах с иммунитетом врач советует сходить к врачу и пройти обследование, а еще лучше тестирование, позволяющее определить дефекты в иммунной системе. Но не заниматься самолечением, потому что оно может стать причиной опасных последствий.

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