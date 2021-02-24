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Главная Новости Здоровье диета и питание Названа опасная для иммунитета пищевая привычка
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Названа опасная для иммунитета пищевая привычка

Эта привычка способствует развитию воспалений

сегодня, 10:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Иммунную систему необходимо укреплять постоянно, особенно на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Но есть пищевая привычка, которая может навредить организму и вызвать со стороны иммунитета ряд воспалительных реакций.

Названа опасная для иммунитета пищевая привычка

что грозит иммунитету (фото из открытых источников)

Речь идет о злоупотреблении продуктами, в которых содержится много фруктозы: кукурузного сиропа, меда, фиников, изюма, инжира, пакетированных соков и т. д. Фруктоза отличается от глюкозы тем, что не вызывает чувства насыщения, поэтому с ней очень легко переборщить. 

Ученый Фрэнсис Крик отметил, что фруктоза может повысить риск развития диабета второго типа, а также неалкогольной жировой болезни печени. Чрезмерное употребление этого моносахарида может способствовать развитию воспалительных реакций со стороны иммунитета. В результате этого может произойти повреждение клеток и тканей организма, а это грозит серьезными проблемами со здоровьем. 

Специалисты в ходе исследований выяснили, что под действием высоких доз фруктозы происходит изменение клеточных метаболических путей, что активизирует процессы, повышающие уровень воспалительных цитокинов. А эти компоненты могут спровоцировать развитие аутоиммунных патологий. 

Для того чтобы оставаться здоровыми, исследователи рекомендуют крайне тщательно подходить к выбору продуктов. 

Напомним, что существуют специи, которые стоит добавлять к блюдам не только для вкуса, а еще и для сохранения иммунитета на длительное время. Что это за специи, узнайте в нашем материале.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, врач-диетолог Светлана Фус рассказала, какое именно мясо стоит употреблять, чтобы укрепить иммунную систему.


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Источник: https://www.medikforum.ru/zoj/115001-uchenye-nazvali-opasnuyu-dlya-immuniteta-pischevuyu-privychku.html
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