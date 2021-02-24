Названа опасная для иммунитета пищевая привычка

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Светлана Шкурупий
Иммунную систему необходимо укреплять постоянно, особенно на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Но есть пищевая привычка, которая может навредить организму и вызвать со стороны иммунитета ряд воспалительных реакций.
что грозит иммунитету (фото из открытых источников)
Речь идет о злоупотреблении продуктами, в которых содержится много фруктозы: кукурузного сиропа, меда, фиников, изюма, инжира, пакетированных соков и т. д. Фруктоза отличается от глюкозы тем, что не вызывает чувства насыщения, поэтому с ней очень легко переборщить.
Ученый Фрэнсис Крик отметил, что фруктоза может повысить риск развития диабета второго типа, а также неалкогольной жировой болезни печени. Чрезмерное употребление этого моносахарида может способствовать развитию воспалительных реакций со стороны иммунитета. В результате этого может произойти повреждение клеток и тканей организма, а это грозит серьезными проблемами со здоровьем.
Специалисты в ходе исследований выяснили, что под действием высоких доз фруктозы происходит изменение клеточных метаболических путей, что активизирует процессы, повышающие уровень воспалительных цитокинов. А эти компоненты могут спровоцировать развитие аутоиммунных патологий.
Для того чтобы оставаться здоровыми, исследователи рекомендуют крайне тщательно подходить к выбору продуктов.
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