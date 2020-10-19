Диетолог назвала самое полезное для иммунитета мясо

Одним из самых важных продуктом питания в нашем рационе является мясо, ведь оно обогащает организм белком — основным строительным материалом. На своей странице в Instagram врач-диетолог Светлана Фус рассказала, какое именно мясо стоит употреблять, чтобы укрепить иммунную систему.

Специалист отметила, что самым полезным в этом плане является куриное мясо, в нем много белка, который расщепляется на аминокислоты, важные для поддержания организма в тонусе. Кроме этого, куриное мясо менее калорийное, чем остальные, поэтому его часто включают в состав диетических блюд.

Также в курином мясе содержится калий, фосфор, витамины А, В1 и В2. Благодаря такому составу оно создает своеобразный защитный барьер для организма. Те, кто часто употребляет вареную курятину, реже болеют простудными заболеваниями.

Светлана Фус отметила, что без аминокислот, из которых состоит белок, наша иммунная система не сможет работать должным образом. Самыми важными для здоровья являются триптофан, лейцин, лизин, валин и другие.

В мясе курицы 18-25 г полноценного по аминокислотному составу белка, максимальное его количество дает нам куриное филе. Употребляя его по 100 г вы практически получаете половину животного белка, который необходим в сутки.





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