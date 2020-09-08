Назван самый вредный способ приготовления мяса

Чтобы красное мясо получилось сочным, вкусным и полезным, нужно выбрать правильный способ его приготовления. Ученые из Университета Южной Австралии заявили, что во время жарки в мясе образуются соединения, которые могут навредить здоровью. Об этом сообщает издание Mdpi.

Исследователи отмечают, что при термической обработке продукта в масле образуются липиды (называемые конечными продуктами гликирования), которые могут накапливаться в организме и стать причиной многих проблем со здоровьем. Так что от приготовления красного мяса на гриле, сковороде или фритюре стоит отказаться, даже если оно получается очень вкусным.

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Доктор Пермал Део отметил, что в обработанном мясе увеличивается количество вредных белковых соединений, которые могут спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания, а также вызвать осложнения при сахарном диабете.

Такие выводы эксперты сделали исходя их результатов исследования, в котором взяло участие 50 человек. Добровольцев разделили на две группы, первая в течение четырех недель употребляла жареное мясо, а вторая - молочные продукты и отварное (тушеное) мясо. Эксперимент показал, что в участников из первой группы за месяц на 25% повысилось содержание вредного белка в организме, который плохо влияет на сосуды.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему не стоит мыть мясо перед приготовлением.

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