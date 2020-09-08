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Назван самый вредный способ приготовления мяса

В обжаренном красном мясе содержится много вредных соединений

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Чтобы красное мясо получилось сочным, вкусным и полезным, нужно выбрать правильный способ его приготовления. Ученые из Университета Южной Австралии заявили, что во время жарки в мясе образуются соединения, которые могут навредить здоровью. Об этом сообщает издание Mdpi.

Исследователи отмечают, что при термической обработке продукта в масле образуются липиды (называемые конечными продуктами гликирования), которые могут накапливаться в организме и стать причиной многих проблем со здоровьем. Так что от приготовления красного мяса на гриле, сковороде или фритюре стоит отказаться, даже если оно получается очень вкусным.

Назван самый вредный способ приготовления мяса

pixabay.com

Доктор Пермал Део отметил, что в обработанном мясе увеличивается количество вредных белковых соединений, которые могут спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания, а также вызвать осложнения при сахарном диабете. 

Такие выводы эксперты сделали исходя их результатов исследования, в котором взяло участие 50 человек. Добровольцев разделили на две группы, первая в течение четырех недель употребляла жареное мясо, а вторая - молочные продукты и отварное (тушеное) мясо. Эксперимент показал, что в участников из первой группы за месяц на 25% повысилось содержание вредного белка в организме, который плохо влияет на сосуды.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему не стоит мыть мясо перед приготовлением.


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