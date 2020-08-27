Почему не стоит мыть мясо перед приготовлением

Многие люди привыкли мыть мясо перед приготовлением, не задумываясь о том, что такие действия могут лишь навредить здоровью. Шеф-повар Иван Шишкин рассказал, почему не стоит ополаскивать водой сырое мясо, передает издание "Парламентская газета".

Дело в том, что сырое мясо может содержать грамотрицательные бактерии, которые вызывают пищевое отравление. Сначала они попадают на руки, а потом в организм, провоцируя воспалительный процесс. Эти микроорганизмы распространяться на руки, другие продукты, кухонные принадлежности и поверхности, как раз в процессе мытья. Это называется перекрестное загрязнение.

И если в мясе эти бактерии гибнуть в процессе приготовления, под действием высокой температуры, то на кухне и на наших руках они остаются.

Кроме того, из-за воды сухожилия в куске мяса могут набухнуть, а извлечь из него влагу потом очень трудно. В результате этого, качество готового блюда может испортиться.

Перед приготовлением осмотрите кусочек мяса, чтобы отделить шкурку, остатки жира, пленки или хрящи.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему мясо нельзя употреблять с томатным соком.

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