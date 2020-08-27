Почему не стоит мыть мясо перед приготовлением

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Светлана Шкурупий
Многие люди привыкли мыть мясо перед приготовлением, не задумываясь о том, что такие действия могут лишь навредить здоровью. Шеф-повар Иван Шишкин рассказал, почему не стоит ополаскивать водой сырое мясо, передает издание "Парламентская газета".
Дело
в том, что сырое мясо может содержать грамотрицательные бактерии, которые вызывают
пищевое отравление. Сначала они попадают на руки, а потом в организм,
провоцируя воспалительный процесс. Эти микроорганизмы распространяться на руки,
другие продукты, кухонные принадлежности и поверхности, как раз в процессе
мытья. Это называется перекрестное загрязнение.
И если в мясе эти бактерии гибнуть в процессе приготовления, под действием высокой температуры, то на кухне и на наших руках они остаются.
Кроме
того, из-за воды сухожилия в куске мяса могут набухнуть, а извлечь из него влагу
потом очень трудно. В результате этого, качество готового блюда может
испортиться.
Перед
приготовлением осмотрите кусочек мяса, чтобы отделить шкурку, остатки жира,
пленки или хрящи.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, почему мясо нельзя употреблять с томатным соком.
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