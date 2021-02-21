Укрепить иммунную систему можно не только с помощью известных медицинских средств, а еще и благодаря проверенным растительным альтернативам. Существуют специи, которые стоит добавлять к блюдам не только для вкуса, а еще и для сохранения иммунитета на длительное время, передает издание Anywell.

Названы специи, которые помогут сохранить иммунитет - фото из открытых источников

Куркума

Эта специя придает блюдам насыщенный вкус, а еще и яркий желтый цвет — и все благодаря куркумину, который известен своим мощным противовоспалительным соединением. Сообщается, что по действию оно не уступает ибупрофену, при этом не имеет побочных эффектов. Исследования при участии животных продемонстрировало, что куркумин также способен подавлять рост грибков и опухолевых клеток.

Имбирь

Известно, что в пряности содержится сесквитерпен — вещество, которое может противодействовать развитию вирусов. Имбирь также содержит антимикробные соединения, которые помогают при лечении инфекционных заболеваний. Кроме этого, он известен своими антибактериальными, тонизирующими, а также заживляющими свойствами.

Чеснок

Вероятно, самой известной специей для иммунитета является чеснок. И хотя он имеет специфический запах, специалисты рекомендуют не жалеть его для приготовления блюд. 12-недельное исследование британских ученых показало, что риск заболеть простудой у участников, которые употребляли чеснок, снизился на 63%.

Ранее "Комментарии" рассказывали, что исследования показали высокую эффективность семян чиа в повышении иммунитета человека. Употребление чиа 2-3 раза в неделю снижает риск заражения респираторными заболеваниями на 30 %. Кроме этого, замечено положительное влияние продукта на улучшение работоспособности человека, поэтому их употребление рекомендуется спортсменам, сотрудникам экстренных служб и работникам интеллектуального труда.









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