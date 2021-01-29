Семена чиа повышают иммунитет к вирусным заболеваниям

Исследования показали высокую эффективность семян чиа в повышении иммунитета человека.

Семена чиа (фото из открытых источников)

Употребление чиа 2-3 раза в неделю снижает риск заражения респираторными заболеваниями на 30 %.

Кроме этого, замечено положительное влияние продукта на улучшение работоспособности человека, поэтому их употребление рекомендуется спортсменам, сотрудникам экстренных служб и работникам интеллектуального труда.

Также в ходе исследований отмечено положительное влияние семян чиа на женский организм в период климакса – он снижает интенсивность и частоту "приливов"

Продукт рекомендован к употреблению маленькими детьми с первого года жизни и пожилыми людьми, однако употреблять их нужно осторожно, поскольку семена могут раздражать кишечник и вызывать метеоризм.

Напомним, Находясь на пике пандемии COVID-19, в разгар сезона простуды и гриппа, важно знать, какие витаминные добавки нужно принимать, чтобы укрепить иммунную систему и обеспечить дополнительную защиту от всего, что может проникнуть через медицинскую маску. Как утверждают специалисты из Американской академии питания и диетологии, никакая пища или добавка не могут предотвратить болезнь. Но хорошее разнообразие питательных веществ, включая витамины, пробиотики, белок или цинк на регулярной основе, может обеспечить защиту от сезонных заболеваний.

Прием даже самых лучших добавок не принесет особой пользы, если ваш организм не усваивает эти питательные вещества. Доктор медицины Александр Лайтстоун Борсанд уверяет, что в первую очередь необходимо решить проблему воспаления кишечника, потому что нездоровый кишечник не позволяет должным образом усваивать питательные вещества, которые необходимы доя укрепления иммунитета. Для этого как раз и нужны пробиотики.

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