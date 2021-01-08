Пять лучших добавок для укрепления иммунитета

Находясь на пике пандемии COVID-19, в разгар сезона простуды и гриппа, важно знать, какие витаминные добавки нужно принимать, чтобы укрепить иммунную систему и обеспечить дополнительную защиту от всего, что может проникнуть через медицинскую маску. Как утверждают специалисты из Американской академии питания и диетологии, никакая пища или добавка не могут предотвратить болезнь. Но хорошее разнообразие питательных веществ, включая витамины, пробиотики, белок или цинк на регулярной основе, может обеспечить защиту от сезонных заболеваний.

Добавки для укрепления иммунитета - фото из открытых источников

Пробиотики

Прием даже самых лучших добавок не принесет особой пользы, если ваш организм не усваивает эти питательные вещества. Доктор медицины Александр Лайтстоун Борсанд уверяет, что в первую очередь необходимо решить проблему воспаления кишечника, потому что нездоровый кишечник не позволяет должным образом усваивать питательные вещества, которые необходимы доя укрепления иммунитета. Для этого как раз и нужны пробиотики.

Витамин С

Аскорбиновая кислота, более известна как водорастворимый витамин С, является "незаменимым витамином", потому что наш организм не производит его. Нам приходится получать это питательное вещество из пищи или добавок. Витамин С давно известен своим иммуностимулирующим действием и стимулирующими образование антител свойствами.

Витамин D

Его часто называют "витамином солнечного света", потому что наш организм вырабатывает его естественным образом, когда мы подвергаемся воздействию солнца. Именно поэтому всплеск сезонных простуд и гриппа совпадает с зимой, когда у нас мало возможностей погреться на естественном солнечном свете. Исследование 2017 года, опубликованное в Британском медицинском журнале, показало, что ежедневный прием добавок витамина D может помочь предотвратить простуду и грипп, особенно у людей с его дефицитом.

Витамины B12 и B9

Получение достаточного количества витаминов B12 (кобаламин) и B9 (фолиевая кислота) в зависимости от индивидуальных потребностей имеет решающее значение для силы иммунной системы. Психиатр и диетолог Шелдон Заблоу утверждает, что недостаток этих витаминов, в особенности фолиевой кислоты, может спровоцировать чрезмерную реакцию иммунной системы, вызывая хроническое воспаление.

Цинк

По данным Национального института здоровья США, таблетки цинка могут помочь уменьшить симптомы простудных заболеваний. Однако, по мнению специалиста Джейсона Митчелла, необходимы дополнительные исследования, чтобы определить наиболее эффективную дозу и продолжительность лечения. Медик считает, что существует много добавок, которые рекомендуются для поддержки иммунной системы, но лишь немногие из них изучены в той степени, как, к примеру, витамины C, D или пробиотики.

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