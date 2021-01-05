Топ-5 продуктов, которые поднимают настроение

Существуют продукты, которые, как научно доказано, заставляют чувствовать себя счастливее или помогают предотвратить депрессию или тревогу за счет содержания в них серотонина. Они не оказывают негативного влияния на общее состояние здоровья или на фигуру, и на самом деле, эти продукты не только улучшают настроение, но и содержат необходимые организму питательные вещества.

Еда для хорошего настроения - фото из открытых источников

Яблоки

По мнению американского зарегистрированного диетолога Синтии Сасс, яблоки — главный источник клетчатки. Яблочная клетчатка поддерживает здоровое пищеварение, помогает регулировать уровень сахара в крови и уровень инсулина, снижает уровень "плохого" холестерина и питает полезные кишечные бактерии, связанные с укреплением иммунитета и улучшением здоровья, а также настроения.



Кефир

По словам диетолога из Мичигана Кэролайн Марголис, одна из самых простых вещей, которые мы можем сделать для своего психического благополучия, — это накормить наш микробиом кишечника, где живут 90% наших продуцирующих серотонин клеток, богатыми пробиотиками продуктами, такими как кефир.

Ананас

"Ананасы содержат не только серотонин, который, как известно, поднимает настроение, но также и бромелаин, который действует против воспаления — прямая связь с тревогой и депрессией", — говорит диетолог Оливия Одри.

Лосось

Американский доктор Ума Найду уверяет, что жирная рыба хорошего происхождения, такая как лосось, богата омега-3 жирными кислотами, которые помогают улучшить настроение. Те же жирные кислоты омега-3 могут также улучшить здоровье мозга. Кроме того, лосось также содержит триптофан, который способствует расслаблению и уравновешенности.

Орехи

Магний, содержащийся в орехах и бобах, может сдерживать уровень кортизола и стресса, и улучшать настроение. Ума Найду утверждает, что люди, которые хорошо питаются, как правило, хорошо себя чувствуют, а разница в настроении может быть заметной и меняет жизнь.

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