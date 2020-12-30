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Пять самых вредных для здоровья продуктов

Американские диетологи рассказали, какую пищу не стоит употреблять

сегодня, 15:25
Автор:

Елизавета Черных

Американские диетологи советуют избегать "ультрапастеризированной" пищи ("приготовленной" с помощью химических процессов с использованием нескольких обработанных ингредиентов, которые сами производятся с использованием сахара, масел, жиров и соли. Данную пастеризацию используют для продления срока годности определенных продуктов.
Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nutrition, показало, что потребление этих ультра-обработанных продуктов связано с повышенным риском смерти от всех причин. В связи с этим американские специалисты назвали пять продуктов, которые являются наиболее вредными для организма.
Газировка
Согласно системе классификации пищевых продуктов NOVA, сахаросодержащие напитки, а именно газировка, является одним из самых переработанных пищевых продуктов, которые содержат высокую степень токсичности.
Мороженное
Хотя на вкус лакомство является очень приятным, оно часто полно химикатов и других неестественных ингредиентов, вследствие этого мороженное считается сверхпереработанной пищей.
Шоколад
Хотя какао — это натуральный ингредиент, полученный из семян, он также может обладать некоторыми токсическими свойствами. Это связано с почвой, на которой выращивается потенциально токсичный ингредиент шоколада. По данным американских экспертов, в шоколаде могут содержаться следы кадмия, металла: они могут вызвать диарею, рвоту и даже заболевание почек.
Колбаса
Колбаса и прочие мясные изделия из переработанного мяса признаны Международным агентством по исследованию рака (IARС) продуктами с доказанной канцерогенной активностью. Проще говоря, употребление таких продуктов увеличивает риск возникновения онкологических заболеваний.
Снэки
Пакетированные сухие закуски содержат массу искусственных добавок, по типу глутамата натрия и прочих ароматизаторов, которые очень негативно сказываются на здоровье, а регулярное употребление снэков может привести к лишнему весу.
Ранее "Комментарии" писали о том, почему шоколад может быть полезен для здоровья.

Пять самых вредных для здоровья продуктов

ФОТО: Из открытых источников


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Источник: https://www.eatthis.com/news-dangerous-foods-shortening-life-science/
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