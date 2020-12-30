Пять самых вредных для здоровья продуктов

Американские диетологи советуют избегать "ультрапастеризированной" пищи ("приготовленной" с помощью химических процессов с использованием нескольких обработанных ингредиентов, которые сами производятся с использованием сахара, масел, жиров и соли. Данную пастеризацию используют для продления срока годности определенных продуктов.

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nutrition, показало, что потребление этих ультра-обработанных продуктов связано с повышенным риском смерти от всех причин. В связи с этим американские специалисты назвали пять продуктов, которые являются наиболее вредными для организма.

Газировка

Согласно системе классификации пищевых продуктов NOVA, сахаросодержащие напитки, а именно газировка, является одним из самых переработанных пищевых продуктов, которые содержат высокую степень токсичности.

Мороженное

Хотя на вкус лакомство является очень приятным, оно часто полно химикатов и других неестественных ингредиентов, вследствие этого мороженное считается сверхпереработанной пищей.

Шоколад

Хотя какао — это натуральный ингредиент, полученный из семян, он также может обладать некоторыми токсическими свойствами. Это связано с почвой, на которой выращивается потенциально токсичный ингредиент шоколада. По данным американских экспертов, в шоколаде могут содержаться следы кадмия, металла: они могут вызвать диарею, рвоту и даже заболевание почек.

Колбаса

Колбаса и прочие мясные изделия из переработанного мяса признаны Международным агентством по исследованию рака (IARС) продуктами с доказанной канцерогенной активностью. Проще говоря, употребление таких продуктов увеличивает риск возникновения онкологических заболеваний.

Снэки

Пакетированные сухие закуски содержат массу искусственных добавок, по типу глутамата натрия и прочих ароматизаторов, которые очень негативно сказываются на здоровье, а регулярное употребление снэков может привести к лишнему весу.

Ранее "Комментарии" писали о том, почему шоколад может быть полезен для здоровья.





ФОТО: Из открытых источников

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