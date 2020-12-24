Почему шоколад может быть полезным для организма

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Елизавета Черных
Существует мало сладостей, от которых можно ощущать себя настолько же хорошо, как от черного шоколада. Он содержит в своем составе небольшое количество сахара, полезные жиры, а также антиоксиданты. Американские диетологи изучили исследования, в которых доказывается польза шоколада, и представили основные результаты обществу.
ФОТО: Из открытых источников
Вы можете предотвратить увеличение веса
Согласно исследованию, опубликованному в Журнале пищевой химии, антиоксидант флаванол, который содержится в шоколаде, предотвратил ожирение у лабораторных мышей. Это питательное вещество растительного происхождения содержатся в твердых веществах какао, которые более распространены в черном шоколаде.
Вы будете более стрессоустойчивы
Исследование в журнале Journal of Proteome Research говорит о том, что употребление 40 граммов черного шоколада в день способствует снижению гормона стресса, такого как кортизол, и помогает быстрее расслабляться.
У вас снижается риск хронических заболеваний
Недавний мета-анализ Nutrients показал, что потребление шоколада связано со снижением риска ишемической болезни сердца, инсульта и диабета. Исследователи считают, что польза для сердца связана с обилием флаванолов в шоколаде, таких как эпикатехин, катехин и процианидины.
Вы улучшите здоровье пищеварительной системы
Полифенолы какао в черном шоколаде способствуют росту противовоспалительных бактерий в микробиоте. В эксперименте, проведенном на на здоровых добровольцах, потребление напитка с высоким содержанием флаванола какао в течение четырех недель значительно увеличило рост двух штаммов пробиотических бактерий.
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