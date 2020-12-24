kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 24.12.2020

BTC/USD

23196.26

ETH/USD

582.04

LTC/USD

103.73

НБУ 24.12.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

34.75

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Почему шоколад может быть полезным для организма
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему шоколад может быть полезным для организма

Что произойдет с вашим организмом, если вы будете съедать по кусочку шоколада в день

сегодня, 14:19
Автор:

Елизавета Черных

Существует мало сладостей, от которых можно ощущать себя настолько же хорошо, как от черного шоколада. Он содержит  в своем составе небольшое количество сахара, полезные жиры, а также антиоксиданты. Американские диетологи изучили исследования, в которых доказывается польза шоколада, и представили основные результаты обществу. 

Почему шоколад может быть полезным для организма

ФОТО: Из открытых источников

Вы можете предотвратить увеличение веса

Согласно исследованию, опубликованному в Журнале пищевой химии, антиоксидант флаванол, который содержится в шоколаде, предотвратил ожирение у лабораторных мышей. Это питательное вещество растительного происхождения содержатся в твердых веществах какао, которые более распространены в черном шоколаде. 

Вы будете более стрессоустойчивы

Исследование в журнале Journal of Proteome Research говорит о том, что употребление 40 граммов черного шоколада в день способствует снижению гормона стресса, такого как кортизол, и помогает быстрее расслабляться. 

У вас снижается риск хронических заболеваний

Недавний мета-анализ Nutrients показал, что потребление шоколада связано со снижением риска ишемической болезни сердца, инсульта и диабета. Исследователи считают, что польза для сердца связана с обилием флаванолов в шоколаде, таких как эпикатехин, катехин и процианидины.

Вы улучшите здоровье пищеварительной системы

Полифенолы какао в черном шоколаде способствуют росту противовоспалительных бактерий в микробиоте. В эксперименте, проведенном на на здоровых добровольцах, потребление напитка с высоким содержанием флаванола какао в течение четырех недель значительно увеличило рост двух штаммов пробиотических бактерий. 

Ранее "Комментарии" рассказывали, в каком случае кофе может стать опасным.
































































































































Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.eatthis.com/eating-chocolate-side-effects/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ