Почему шоколад может быть полезным для организма

Существует мало сладостей, от которых можно ощущать себя настолько же хорошо, как от черного шоколада. Он содержит в своем составе небольшое количество сахара, полезные жиры, а также антиоксиданты. Американские диетологи изучили исследования, в которых доказывается польза шоколада, и представили основные результаты обществу.

ФОТО: Из открытых источников

Вы можете предотвратить увеличение веса

Согласно исследованию, опубликованному в Журнале пищевой химии, антиоксидант флаванол, который содержится в шоколаде, предотвратил ожирение у лабораторных мышей. Это питательное вещество растительного происхождения содержатся в твердых веществах какао, которые более распространены в черном шоколаде.

Вы будете более стрессоустойчивы

Исследование в журнале Journal of Proteome Research говорит о том, что употребление 40 граммов черного шоколада в день способствует снижению гормона стресса, такого как кортизол, и помогает быстрее расслабляться.

У вас снижается риск хронических заболеваний

Недавний мета-анализ Nutrients показал, что потребление шоколада связано со снижением риска ишемической болезни сердца, инсульта и диабета. Исследователи считают, что польза для сердца связана с обилием флаванолов в шоколаде, таких как эпикатехин, катехин и процианидины.

Вы улучшите здоровье пищеварительной системы

Полифенолы какао в черном шоколаде способствуют росту противовоспалительных бактерий в микробиоте. В эксперименте, проведенном на на здоровых добровольцах, потребление напитка с высоким содержанием флаванола какао в течение четырех недель значительно увеличило рост двух штаммов пробиотических бактерий.

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