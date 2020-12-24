Когда кофе может стать опасным для здоровья

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Елизавета Черных
Американские диетологи уверены, что кофе приносит много пользы здоровью, однако есть случаи, когда употребление напитка может сыграть не на пользу организму, а некоторые исследователи говорят о том, что кофе может даже укоротить жизнь. В связи с этим американские эксперты назвали три случая, когда кофе становится опасным:
ФОТО: Из открытых источников
Вы пьете слишком много кофе
В одном предыдущем исследовании группы американских ученых, в котором участвовало 40 000 взрослых, было отмечено, что употребление более четырех чашек кофе в день на самом деле может оказать негативное влияние на продолжительность жизни. Тод Зонтаг, доктор медицины из Орландо отмечает, что употребление большого количества кофе может вызвать бессонницу, а также проблемы с сердцем.
Вы кладете в напиток много сахара
Эксперт уверяет, что употребление слишком большого количества сахара может привести к преждевременной смерти. И нет, это не из-за ожирения или увеличения веса, а из-за того, что сахар вызывает обезвоживание, что в последствии приводит к повышению уровня сахара в крови. Если его не контролировать, увеличивается риск получить диабет.
Вы не контролируете уровень кофеина
В одном исследовании, опубликованном журналом Longevity & Healthspan, говорится, что кофеин действительно может помочь продлить продолжительность жизни, улучшить ваше здоровье и отсрочить возрастные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера. Однако важно помнить, что употребление более 400 миллиграммов кофеина в день может вызвать негативные последствия для организма, включая повышенное беспокойство, бессонницу и проблемы с пищеварением.
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