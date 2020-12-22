Врач назвала смертельную опасность красной икры

Врач-диетолог, нутрициолог Александра Ноев рассказала об опасности, которую несет в себе употребление красной икры и раскрыла допустимое количество этого продукта в рационе.

ФОТО: Из открытых источников

Главная опасность, которая скрывается в продукте — большое количество соли. В красной икре ее содержится около десять граммов на 100 граммов продукта, при том, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует потреблять не более четырех с половиной грамма соли за день. Специалист считает, что такое количество соли может пагубно влиять на сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт, а также привести к ослаблению иммунитета. Врач также подчеркивает, что этот продукт может вызывать и аллергические реакции.

Наибольшую опасность для здоровья и жизни человека несет просроченная красная икра. Вследствие употребления такой продукции могут пострадать почки, печень, нервная система, а также развиться ботулизм, который часто влечет за собой летальный исход.

Чтобы не навредить своему здоровью доктор советует перед покупкой проверять целостность упаковки, в которой хранится икра, внимательно проверять срок годности и следить за составом — в натуральном продукте не могут содержаться ароматизаторы или красители.

"Рекомендую брать малосольную икру. Ведь чем больше соли кладут в продукт, тем выше вероятность, что он уже не первой свежести", — говорит эксперт.

Любителям красной икры врач-диетолог советует употреблять продукт не более двух раз в неделю в небольшом количестве, при этом избегая другой продукции с высоким содержанием соли.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Украине значительно подорожает еще один продукт.

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