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Врач назвала смертельную опасность красной икры

Самая главная опасность продукта - большое содержание соли

сегодня, 15:39
Автор:

Елизавета Черных

Врач-диетолог, нутрициолог Александра Ноев рассказала об опасности, которую несет в себе употребление красной икры и раскрыла допустимое количество этого продукта в рационе. 

Врач назвала смертельную опасность красной икры

ФОТО: Из открытых источников

Главная опасность, которая скрывается в продукте — большое количество соли. В красной икре ее содержится около десять граммов на 100 граммов продукта, при том, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует потреблять не более четырех с половиной грамма соли за день. Специалист считает, что такое количество соли может пагубно влиять на сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт, а также привести к ослаблению иммунитета. Врач также подчеркивает, что этот продукт может вызывать и аллергические реакции.

Наибольшую опасность для здоровья и жизни человека несет просроченная красная икра. Вследствие употребления такой продукции могут пострадать почки, печень, нервная система, а также развиться ботулизм, который часто влечет за собой летальный исход. 

Чтобы не навредить своему здоровью доктор советует перед покупкой проверять целостность упаковки, в которой хранится икра, внимательно проверять срок годности и следить за составом — в натуральном продукте не могут содержаться ароматизаторы или красители. 

"Рекомендую брать малосольную икру. Ведь чем больше соли кладут в продукт, тем выше вероятность, что он уже не первой свежести", — говорит эксперт. 

Любителям красной икры врач-диетолог советует употреблять продукт не более двух раз в неделю в небольшом количестве, при этом избегая другой продукции с высоким содержанием соли.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Украине значительно подорожает еще один продукт. 


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Источник: https://lenta.ru/news/2020/12/22/kracnaya_ikra/
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