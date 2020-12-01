kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 01.12.2020

BTC/USD

19609.92

ETH/USD

613.22

LTC/USD

87.83

НБУ 01.12.2020

USD/UAH

28.70

EUR/UAH

34.37

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Какое количество алкоголя вредит иммунитету
commentss НОВОСТИ Все новости

Какое количество алкоголя вредит иммунитету

Алкоголь может привести к развитию многих заболеваний

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Все знают о том, что алкогольные напитки в большом количестве вредят работе организма, в том числе и иммунной системе. Но как определить эту дозировку?

Какое количество алкоголя вредит иммунитету

алкоголь (фото с открытых джерел)

Согласно данным клиники Mayo, спиртные напитки могут спровоцировать развитие множества заболеваний, потому что ослабляют иммунитет. Специалисты отметили, что женщинам не рекомендуется употреблять в неделю более 8 напитков крепкого алкоголя, а мужчинам — более 15 напитков. 

Многие увлекаются выпивкой, потому что считают алкоголь — инструментом социализации, ведь он расслабляет и помогает людям общаться. В таких ситуациях, женщинам не рекомендуют пить более 4 напитков в течение 2-3 часов, а мужчинам — более 5. 

Кроме того, беременным и людям, не достигших 21 года, вообще нужно ограничить употребление любого количества алкоголя, если им дорога их иммунная система. 

Стоит отметить, что спиртные напитки негативно действуют на микрофлору кишечника, "убивая" полезные бактерии, а также алкоголь повреждает иммунные клетки, ослабляя защиту организма. 

Доктор медицинских наук Нейт Фавини отметил, что алкоголь может привести к проблемам с печенью и другими органами, так что стоит контролировать свою дозировку или вовсе отказаться от этой пагубной привычки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как минимизировать вред от алкоголя. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.insider.com/does-alcohol-weaken-the-immune-system
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ