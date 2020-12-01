Какое количество алкоголя вредит иммунитету

Все знают о том, что алкогольные напитки в большом количестве вредят работе организма, в том числе и иммунной системе. Но как определить эту дозировку?

алкоголь (фото с открытых джерел)

Согласно данным клиники Mayo, спиртные напитки могут спровоцировать развитие множества заболеваний, потому что ослабляют иммунитет. Специалисты отметили, что женщинам не рекомендуется употреблять в неделю более 8 напитков крепкого алкоголя, а мужчинам — более 15 напитков.

Многие увлекаются выпивкой, потому что считают алкоголь — инструментом социализации, ведь он расслабляет и помогает людям общаться. В таких ситуациях, женщинам не рекомендуют пить более 4 напитков в течение 2-3 часов, а мужчинам — более 5.

Кроме того, беременным и людям, не достигших 21 года, вообще нужно ограничить употребление любого количества алкоголя, если им дорога их иммунная система.

Стоит отметить, что спиртные напитки негативно действуют на микрофлору кишечника, "убивая" полезные бактерии, а также алкоголь повреждает иммунные клетки, ослабляя защиту организма.

Доктор медицинских наук Нейт Фавини отметил, что алкоголь может привести к проблемам с печенью и другими органами, так что стоит контролировать свою дозировку или вовсе отказаться от этой пагубной привычки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как минимизировать вред от алкоголя.

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