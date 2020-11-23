Доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Юрий Сиволап перечислил несколько простых правил, которые помогут снизить вред от употребления алкогольных напитков.

Семь правил, которые помогут минимизировать вред от алкоголя. Фото: unsplash

Первое и главное правило заключается в том, чтобы пить алкоголь как можно меньше, и как можно реже. Мера хороша абсолютно во всем.

Второе: если у вас есть проблемы с желудком или кишечником, то лучше употреблять сухие вина, вместо крепленых или чего-нибудь еще крепче.

Но даже сухое вино желательно разбавлять водой, тогда за целый вечер вы выпьете минимальную дозу алкоголя.

На столе обязательно должны быть фрукты, зелень и овощи – это поможет избежать похмелья на следующий день.

После одного бокала вина следует выпить два бокала чистой воды.

Всем нам хорошо известно, что есть рекомендованное количество алкоголя, которое можно выпить за сутки. Эксперт советует не пренебрегать этим правилом.

И последнее: научитесь себя контролировать, если замечаете, что можете выпить больше, чем нужно. Вовремя сделав это, вы не только позаботитесь о своем здоровье, но и избежите неприятных последствий на следующее утро.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, ученые назвали алкоголь, который защищает мозг от болезней.

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