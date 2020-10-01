Он все-таки есть: ученые назвали алкоголь, который защищает мозг от болезней

Оказывается, действительно есть алкоголь, который может защитить наш мозг от болезней. Ученые нашли достаточно доказательств того, что в недалеком будущем можно будет преодолеть заболевания мозга. И помощником в этом может стать бокал красного вина, передает издание lux.

Ученые назвали алкоголь, который защищает мозг от болезней. Фото: pixabay

Специалистам удалось выяснить, что бокал этого вкусного напитка эффективно борется с оксидативным и нитрозативным стрессом. А все потому, что в его составе есть флафаны – компоненты, которые попадают в кишечник и перерабатываются микрофлорой. Это способствует образованию в организме пропионовой, фенилоцетовой и бензойной кислот, которые имеют прямое влияние на мозг и даже способны защитить от клеточной смерти.

Также ученые выявили, что в виноградных косточках содержится ресвератрол – мощный антиоксидант. Он положительно влияет на организм, снижая накопление в мозге фермента PDE4, связанного с развитием тревожного расстройства и депрессии.

А вот диетолог Светлана Фус уверена в том, что главное в вине (необязательно только красном) – его натуральность.

"Польза вина — независимо от того, белое оно, красное или розовое — в его натуральности. Наиболее полезное для организма вино без консервантов, полученное в результате естественного брожения, без добавления сахара и спирта", — говорит специалист.

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