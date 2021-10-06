Чем опасны семечки подсолнуха для иммунитета

В осенне-зимний период нужно позаботиться об укреплении иммунитета, в частности обратить внимание на рацион питания. Врач-диетолог Наталья Сычева рекомендует отказаться от частого употребления семечек подсолнуха, потому что они способны ослабить иммунную систему.

Что ослабляет иммунитет (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что в составе этих семечек много жирорастворимых витаминов A, D и E, но частое использование продукта в качестве перекуса может навредить здоровью. Дело в том, что семена подсолнуха содержат большое количество омега-6 жирных кислот, но это вещество с избытком присутствует в рационе многих людей, а вот омега-3 кислоты в дефиците. При нарушении баланса жирных кислот страдает иммунитет. В результате в организме могут развиться воспалительные процессы

Плюс ко всему, семена подсолнуха достаточно калорийны, поэтому способствуют увеличению веса, а "лузнанье" портит зубную эмаль. Кроме этого в шелухе могут скапливаться болезнетворные бактерии, поэтому лучше покупать очищенный продукт.

Напомним, что семена льна считаются суперфудом — продуктом с высокой концентрацией полезных веществ. Но врач-диетолог Светлана Фус с этим мнением не согласна и рассказала, кому семена льна категорически противопоказаны.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что исследования показали высокую эффективность семян чиа в повышении иммунитета человека. Употребление чиа 2-3 раза в неделю снижает риск заражения респираторными заболеваниями на 30 %.

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