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Чем опасны семечки подсолнуха для иммунитета

Врач-диетолог Наталья Сычева рассказала, что в рационе следует ограничить семена подсолнуха и объяснила почему

сегодня, 08:55
Автор:

Светлана Шкурупий

В осенне-зимний период нужно позаботиться об укреплении иммунитета, в частности обратить внимание на рацион питания. Врач-диетолог Наталья Сычева рекомендует отказаться от частого употребления семечек подсолнуха, потому что они способны ослабить иммунную систему.

Чем опасны семечки подсолнуха для иммунитета

Что ослабляет иммунитет (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что в составе этих семечек много жирорастворимых витаминов A, D и E, но частое использование продукта в качестве перекуса может навредить здоровью. Дело в том, что семена подсолнуха содержат большое количество омега-6 жирных кислот, но это вещество с избытком присутствует в рационе многих людей, а вот омега-3 кислоты в дефиците. При нарушении баланса жирных кислот страдает иммунитет. В результате в организме могут развиться воспалительные процессы

Плюс ко всему, семена подсолнуха достаточно калорийны, поэтому способствуют увеличению веса, а "лузнанье" портит зубную эмаль. Кроме этого в шелухе могут скапливаться болезнетворные бактерии, поэтому лучше покупать очищенный продукт.

Напомним, что семена льна считаются суперфудом — продуктом с высокой концентрацией полезных веществ. Но врач-диетолог Светлана Фус с этим мнением не согласна и рассказала, кому семена льна категорически противопоказаны.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что исследования показали высокую эффективность семян чиа в повышении иммунитета человека. Употребление чиа 2-3 раза в неделю снижает риск заражения респираторными заболеваниями на 30 %.

Читайте также, ученые настоятельно рекомендуют не употреблять косточки яблок в пищу, так как в них содержится вредное для организма вещество, известное как цианид.


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Источник: https://live24.ru/obschestvo/zdorove/dietolog-sychjova-rasskazala-chem-opasny-semechki-podsolnuha-dlya-immuniteta.html
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