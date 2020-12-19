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Семена яблок содержат цианид

Семена яблок так же, как вишня и миндаль содержат цианид в небольших дозах. Однако, чтобы вызвать симптомы отравления, нужно съесть большое количество семян

сегодня, 00:17
Автор:

Ольга Чародий

Ученые настоятельно рекомендуют не употреблять косточки яблок в пищу, так как в них содержится вредное для организма вещество, известное как цианид.

Семена яблок содержат цианид

ФОТО: Из открытых источников

Цианид является ядом и содержится в косточках яблока в небольших дозах, которые, однако, могут вызвать отравление при повышенной чувствительности человека к токсичным веществам. Чтобы вызвать симптомы отравления, нужно съесть большое количество семян. Если вы случайно проглотите несколько семян целиком, то это не отразится на вашем здоровье, так как наш организм может справиться с небольшим количеством цианида.

Однако разжевывание семян делает их опаснее, особенно для детей и домашних питомцев, для отравления, шока и даже летального исхода которых достаточно меньшей дозы этого вещества.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, известно, что в яблоках содержится много витамина С, фолиевой кислоты, магний, железа, а также клетчатки, которая улучшает работу пищеварительной системы.  Людям, страдающим от запоров и других проблем с желудком, рекомендуется кушать яблоки перед едой, примерно за полчаса. Но не стоит увлекаться – для нормализации пищеварения достаточно половинки среднего яблока или одного маленького. Эксперты говорят, что фрукт необходимо есть вместе с кожурой, тогда он принесет максимум пользы для здоровья. Не стоит переживать, если кожура яблока натерта воском — ее используют для лучшей сохранности плодов и более привлекательного вида. Но воск используется пищевой, поэтому вреда он не приносит. Однако способен вызвать аллергическую реакцию. Если это произошло, тогда фрукты лучше употреблять без кожуры.


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Источник: https://bigpicture.ru/
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