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Кому категорически нельзя употреблять семена льна

Семена льна можно добавлять в пищу только в рекомендуемых дозах

сегодня, 08:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Семена льна считаются суперфудом — продуктом с высокой концентрацией полезных веществ. Но врач-диетолог Светлана Фус с этим мнением не согласна и рассказала, кому семена льна категорически противопоказаны.

Кому категорически нельзя употреблять семена льна

кому противопоказаны семена льна (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram диетолог написала, что этот продукт действительно богат на различные витамины и ценные микроэлементы, но считать его суперфудом не следует, так как он не является главным источником омега-3 жирных кислот. 

По словам Светланы Фус, суточная норма потребления омега-3 для взрослых составляет 1-2 г в сутки. Чтобы получить эту дозу, нужно употреблять более 4 столовых ложек семечек льна в день, а это может негативно отразиться на здоровье. 

Диетолог отметила, что этот продукт противопоказан детям до 3 лет. А также его необходимо с осторожностью употреблять при наличии камней в желчном пузыре. Женщинам, у которых диагностирован эндометрит, фибромиома матки или поликистоз яичников семена льна нельзя употреблять из-за фитоэстрогенов, входящих в их состав. По этой же причине, продукт следует исключить беременным и женщинам, которые кормят грудью. 

Напомним, исследователи выяснили, что для укрепления иммунитета необходимо употреблять семена чиа — они снижают риск заражения респираторными заболеваниями на 30 %. Продукт даже рекомендован к употреблению маленьким детям с первого года жизни.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые настоятельно рекомендуют не употреблять косточки яблок в пищу, так как в них содержится вредное для организма вещество, известное как цианид. Этот компонент может спровоцировать отравление при повышенной чувствительности человека к токсичным веществам.


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