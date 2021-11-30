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О какой болезни предупреждает жжение в стопах

Эксперты рассказали, о каких проблемах со здоровьем может сигнализировать боль и жжение в стопах

сегодня, 12:50
Автор:

Светлана Шкурупий
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Многие люди периодически жалуются на жжение в стопах. Такое состояние может быть вызвано обычной усталостью, но может и указывать на симптом серьезного заболевания. Что нужно знать?

О какой болезни предупреждает жжение в стопах

Жжение в стопах / Фото: martinrueda

Специалисты отмечают, что нейропатия – поражение нервов – может являться следствием вредной привычки, а также предупреждать о развитии ряда заболеваний.  Покалывание в конечностях и другие неприятные ощущения могут быть следствием недостатка в организме витамина B12, а также свидетельствовать о развитии сахарного диабета.

Кроме того, дискомфорт может быть спровоцирован злоупотреблением алкоголем.

Жжение в стопах также может являться симптомом болезни Лайма, появляться при почечной недостаточности и анемии. Часто неприятные ощущения вызываются приемом определенного вида лекарства от туберкулеза или онкологии.

Если дискомфорт ощущается длительное время, тогда стоит записаться на прием к специалисту, чтобы определить точную причину. 

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Источник: https://doctor.rambler.ru/pharma/43180583-o-kakom-neduge-preduprezhdaet-zhzhenie-v-stopah/
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