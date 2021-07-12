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Что делать, если очень потеют ноги: несколько советов

Эксперты рассказали, как действовать, если у вас начали сильно потеть ноги

сегодня, 16:50
Автор:

Светлана Шкурупий

С проблемой гипергидроза -  состояния, которое характеризуется повышенной потливостью, сталкивается множество людей, особенно в жару. Из-за обильного потоотделения могут начать плохо пахнуть ноги, и развиться грибок. Что же делать?

Что делать, если очень потеют ноги: несколько советов

Что делать, если очень потеют ноги / Фото: Buenosia Carol/Pexels

Купите специальные стельки

Есть стельки, которые помогают бороться с повышенной потливостью ног и неприятным запахом. Они предназначаются для всех типов закрытой обуви. Но помните, что качественная стелька должна быть максимально комфортной и обладать высокими эксплуатационными свойствами.

Ограничьте потребление "быстрых" углеводов

Эксперты говорят, что продукты, в составе которых есть рафинированные углеводы (хлеб, макароны) могут усиливать потоотделение. К тому же так называемые "быстрые" углеводы создают благоприятную среду для размножения бактерий и грибков. Так что стоит пересмотреть свой рацион и добавить в него больше овощей и фруктов. 

Чаще меняйте обувь

Если вы каждый день носите одну и ту же пару, вы не даете ей возможность полностью просохнуть и рискуете в скором времени отправить ее в утиль. Купите себе на смену несколько видов обуви и не забывайте их хорошо просушивать.

Пользуйтесь кремом

Если у вас наблюдается гипергидроз, тогда пользуйтесь на ночь различными кремами или мазью с эфирными маслами и антибактериальными свойствами, чтобы предотвратить появление грибковых инфекций. 

Купите детскую присыпку

Если у вас сильно потеют ноги в течения дня, то без присыпки не обойтись. Порошок впитает лишнюю влагу и обеспечит комфорт. Наносить средство лучше всего под носки или колготы тонким, едва ощутимым слоем.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что чрезмерное потоотделение сигнализирует о серьезном заболевании.


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Источник: https://www.goodhouse.ru/home/najdi-vremja-dlja-zhizni/neudobnyy-vopros-chto-delat-esli-silno-poteyut-nogi/
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