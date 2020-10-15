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Врач рассказала, на какие болезни указывают холодные ноги

Обратить внимание на холодные ноги нужно, если они наблюдаются постоянно, а не только после купания в прохладной воде или возвращения с мороза

сегодня, 18:08
Автор:

Любовь Блажко

Если у вас довольно часто холодные ноги, то это может стать одним из признаков того, что возможен риск развития некоторых болезней. Врач-невролог Ирина Ляскина поделилась,  предвестником каких заболеваний может быть этот симптом. Об этом пишет издание lenta. 

Врач рассказала, на какие болезни указывают холодные ноги

На какие болезни указывают холодные ноги. Фото: unsplash

Акцентировать внимание на холодные ноги нужно, если они у вас холодные постоянно, а не только когда вы перемерзли или купались в холодной воде. Специалист говорит о том, что этот симптом может свидетельствовать о неврологических или сосудистых болезнях – диабет, проблемы с печенью или почками, полинейропатия, болезнь Рейно. 

Врач советует всегда тщательно подходить к вопросу выбора обуви и одежды. Потому как обувь категорически не рекомендуется покупать из искусственных материалов, также нельзя, чтобы она была слишком тесной. Плюс, можно принимать контрастный душ – это будет своеобразной "закалкой" для ваших сосудов. 

Конечно же, обязательно необходимо пересмотреть ежедневный рацион. Он должен включать в себя достаточное количество овощей, фруктов, мяса птицы, бобовых продуктов и белка. Зимой не лишним будет прием специальных витаминных комплексов, но только после консультации с вашим врачом. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты должны быть в рационе. 


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