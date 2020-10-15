Врач рассказала, на какие болезни указывают холодные ноги

Если у вас довольно часто холодные ноги, то это может стать одним из признаков того, что возможен риск развития некоторых болезней. Врач-невролог Ирина Ляскина поделилась, предвестником каких заболеваний может быть этот симптом. Об этом пишет издание lenta.

На какие болезни указывают холодные ноги. Фото: unsplash

Акцентировать внимание на холодные ноги нужно, если они у вас холодные постоянно, а не только когда вы перемерзли или купались в холодной воде. Специалист говорит о том, что этот симптом может свидетельствовать о неврологических или сосудистых болезнях – диабет, проблемы с печенью или почками, полинейропатия, болезнь Рейно.

Врач советует всегда тщательно подходить к вопросу выбора обуви и одежды. Потому как обувь категорически не рекомендуется покупать из искусственных материалов, также нельзя, чтобы она была слишком тесной. Плюс, можно принимать контрастный душ – это будет своеобразной "закалкой" для ваших сосудов.

Конечно же, обязательно необходимо пересмотреть ежедневный рацион. Он должен включать в себя достаточное количество овощей, фруктов, мяса птицы, бобовых продуктов и белка. Зимой не лишним будет прием специальных витаминных комплексов, но только после консультации с вашим врачом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты должны быть в рационе.



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