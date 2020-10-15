Правильное питание: какие продукты должны быть в рационе

Правильное питание – один из важнейших факторов, определяющих состояние здоровья. Американский диетолог Барбара Куинн перечислила продукты, которые стоит добавить в свой рацион, чтобы обогатить организм витаминами, и улучшить самочувствие. Об этом сообщает издание Medikforum.

Яблоки

В этих фруктах содержится много пищевых волокон, поэтому они стимулируют аппетит и улучшают пищеварение. Лучше всего, яблоки употреблять вместе с кожурой, тогда пользы будет намного больше. Также регулярное употребление яблок способствует снижению глюкозы и "плохого" холестерина.

Ягоды

Пополнить запас витаминов в организме могут ягоды (свежие, сушенные, замороженные). В них много активных соединений, которые положительно сказываются на работе сердечно-сосудистой системы.

Все виды капусты

Капуста обязательно должна присутствовать в рационе, ведь она обладает целым рядом полезных свойств. Она стимулирует метаболизм, очищает организм от токсинов, способствует нормализации холестерина, а также содержит много антиоксидантов.

Яйца

Цельный яичный белок имеет наивысшую усвояемость и считается эталонным, относительно которого оцениваются все остальные белки. В составе яиц также есть холином — органическое соединение, необходимое для развития памяти и улучшения настроения.

Виноград

Этот фрукт содержит большое количество антиоксидантов, которые защищают наш организм от вредного воздействия окружающей среды и различных заболеваний.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты опасны при простуде.

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