Врачи предупредили о продуктах, опасных при простуде

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Светлана Шкурупий
Помочь организму в борьбе с простудными заболеваниями может правильный набор продуктов. Многие из них богаты на витамины, антиоксиданты и другие полезные вещества, которые способствуют укреплению иммунитета. Но есть и те продукты, которые могут усугубить болезнь и затянуть выздоровление. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!.
Кондитерские изделия
В конфетах содержится много сахара, но именно его и стоит ограничить в рационе во время болезни. Врач-диетолог Жанетт Кимсаль отметила, что слишком большое количество сахара в крови замедляет активность лейкоцитов, а это в свою очередь, ослабляет иммунитет.
Молочные продукты
Не стоит увлекаться во время простуды молочными продуктами, потому что они способствуют образованию и сгущению слизи в организме, затрудняя лечение насморка и кашля.
Кофе
Диетолог Ребекка Льюис рекомендует на время отказаться от бодрящего напитка, потому что он обезвоживает организм и может усугубить мышечные боли.
Алкоголь
Водка с перцем или другие алкогольные напитки, которыми многие люди лечат простуду, имеет обратный эффект. Дело в том, что алкоголь сужает сосуды, провоцируя головную боль, усталость и ослабление иммунитета. А при повышенной простуде он и вовсе противопоказан. Доктор медицинских наук Келли Шаллал отметила, что алкоголь увеличивает нагрузку на организм и затрудняет восстановление.
Бананы
Этот фрукт обладает невероятной пользой для организма, но во время простуды бананы лучше не употреблять. Они могут вызвать выброс гистамина, а этого стоит избегать во время болезни. Плюс ко всему, в их составе есть сахара, который может снизить эффективность реакции иммунной системы на заболевание.
Жареная пища
Откажитесь от блюд, в которых много жира и канцерогенов. Во время болезни ваш организм и так ослаблен, поэтому не стоит его нагружать еще больше. Жареная пища тяжело переваривается и может вызвать проблемы с пищеварением.
Газированная сладка вода
Ее не рекомендуется пить в принципе, а не только при простуде. Доктор Луиза Петре называет газировку — одним из худших продуктов, потому что она содержит много сахара, красителей и других химических добавок. Эти вещества еще больше ослабляют иммунитет и затягивают выздоровление.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой продукт эффективен при лечении простуды.
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