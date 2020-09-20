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Какой продукт эффективен при лечении простуды

Этот продукт богат на витамины и антиоксиданты

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Наступила осень, а вместе с ней и сезон простуд. Многие начинают жаловаться на насморк, кашель и другие симптомы, которые усложняют жизнь. Но американские ученые определили продукт, обладающий полезными свойствами, который поможет эффективно устранить простуду. Такую информацию предоставило издание The Guardian.

Какой продукт эффективен при лечении простуды

Depositphotos

Исследователи Хибатулла Абуэльгасим из Медицинской школы Оксфордского университета и Шарлотта Олбери, вместе с Джозефом Ли из Департамента первичной медико - санитарной помощи Наффилда заявили, что во время простуды вместо лекарственных препаратов стоит использовать мед.

Этот продукт давно используют в народной медицине для лечения многих заболеваний. Мед богат на витамин А, С, Е, К и группы В, а также аминокислоты и антиоксиданты, которые укрепляют иммунную систему организма. 

Результаты нескольких исследования показали, что мед эффективно смягчает симптомы простуды, в частности кашель, боль в горле и насморк, поэтому его рекомендуют в качестве альтернативы лекарствам.

Исследователи отмечают, что заболевания верхних дыхательных путей чаще всего вызваны вирусами, поэтому использование антибиотиков может быть неэффективно.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие ошибки чаще всего допускаются при лечении насморка.


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