kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 16.09.2020

BTC/USD

10916.81

ETH/USD

365.74

LTC/USD

48.48

НБУ 16.09.2020

USD/UAH

28.33

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Врач назвала главные ошибки в лечении насморка
commentss НОВОСТИ Все новости

Врач назвала главные ошибки в лечении насморка

Затянувшийся насморк может серьезно усложнить жизнь

сегодня, 09:40
Автор:

Светлана Шкурупий

От насморка в осенний период не застрахован никто. Но многие люди относятся к нему несерьезно, поэтому не долеченный насморк легко переходит в острый ринит. Чтобы этого не произошло оториноларинголог Кира Базаркина изданию "АиФ" рассказала, каких ошибок нельзя допускать во время лечения.

Врач назвала главные ошибки в лечении насморка

Насморк | thehamletsatreddeer.ca

В первую очередь, специалист не рекомендует продолжать самолечение, если насморк не прошел в течение 4-5 дней. Это говорит о том, что пора к врачу, потому что примерно на 5 день вирусная инфекция переходит в бактериальную, а это грозит многими осложнениями.

Также не стоит увлекаться каплями и спреями для носа, которые сужают кровеносные сосуды слизистой, чтобы уменьшился отек. Регулярное использование таких препаратов грозит медикаментозным ринитом. Плюс ко всему, такие капли сужают не только  сосуды носа, но и  всего организма.  

Еще врач не советует делать прогревание носа солью. Такая процедура может быть эффективной, если насморк в начальной стадии, но, если заболевание беспокоит вас больше 4 дней, откажитесь от прогревания, иначе оно может спровоцировать осложнения.

Плюс ко всему, не сморкайтесь в тканевый платок, ведь он служит идеальной средой для размножения бактерий. Если вы постоянно подносите его к своему лицу - существует высокий риск того, что бактерии могут снова проникнуть в нос.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как лечить насморк народными средствами.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!