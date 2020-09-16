Врач назвала главные ошибки в лечении насморка

От насморка в осенний период не застрахован никто. Но многие люди относятся к нему несерьезно, поэтому не долеченный насморк легко переходит в острый ринит. Чтобы этого не произошло оториноларинголог Кира Базаркина изданию "АиФ" рассказала, каких ошибок нельзя допускать во время лечения.

Насморк | thehamletsatreddeer.ca

В первую очередь, специалист не рекомендует продолжать самолечение, если насморк не прошел в течение 4-5 дней. Это говорит о том, что пора к врачу, потому что примерно на 5 день вирусная инфекция переходит в бактериальную, а это грозит многими осложнениями.

Также не стоит увлекаться каплями и спреями для носа, которые сужают кровеносные сосуды слизистой, чтобы уменьшился отек. Регулярное использование таких препаратов грозит медикаментозным ринитом. Плюс ко всему, такие капли сужают не только сосуды носа, но и всего организма.

Еще врач не советует делать прогревание носа солью. Такая процедура может быть эффективной, если насморк в начальной стадии, но, если заболевание беспокоит вас больше 4 дней, откажитесь от прогревания, иначе оно может спровоцировать осложнения.

Плюс ко всему, не сморкайтесь в тканевый платок, ведь он служит идеальной средой для размножения бактерий. Если вы постоянно подносите его к своему лицу - существует высокий риск того, что бактерии могут снова проникнуть в нос.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как лечить насморк народными средствами.

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