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Какое средство быстро избавит от трещин на пятках

Эксперты рассказали, с помощью какого простого способа можно избавиться от трещин на пятках

сегодня, 17:30
Автор:

Светлана Шкурупий
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Трещины на пятках могут образоваться вследствие множества факторов, но они приносят много дискомфорта их обладателям. Эксперты рассказали, как в домашних условиях можно избавиться от проблемы.

Какое средство быстро избавит от трещин на пятках

Трещины на пятках (фото из открытых источников)

Известно, что кожа ступней склонна к пересыханию и образованию трещин в области пяток. А ведь многочисленные нервные окончания, имеющиеся в стопе, транслируются на важные внутренние органы человека. Поэтому уход за зоной ступней – это не только необходимое эстетическое условие, но и внимание к состоянию вашего здоровья.

Избавить от трещин на пятках поможет домашняя ванночка, в которую нужно добавить 1 литр молока и 3 ст. л. разрыхлителя (иначе — пекарского порошка). 

Технология приготовления средства:

- Подогрейте молоко и вылейте его в емкость, в которую планируете опустить ступни.

- Введите в молоко разрыхлитель и тщательно перемешайте до однородной массы.

- Опустите ступни в раствор примерно на 10 минут.

- После необходимого времени ополосните ноги под теплой проточной водой и вытрите махровым полотенцем.

Напомним, что в зимний период необходимо уменьшить время пребывания в ванной. Зачастую у любителей банных процедур кожа более сухая, а после выхода на мороз возникает дискомфорт и образуются трещины на коже. Рекомендуется ванную, особенно долгое лежание в ней, заменить коротким теплым душем.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что мозоли на ногах — проблема, с которой сталкивается практически каждый. И чаще всего травмирует кожу ног обувь, которая была куплена недавно. А терпеть боль от мозолей и натоптышей не лучший вариант. Так что же делать в таком случае?


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Источник: https://econet.ru/articles/prostoe-sredstvo-kotoroe-bystro-izbavit-ot-treschin-na-pyatkah
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