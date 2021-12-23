Медленно, но верно: какие факторы разрушают здоровье

Свое здоровье нужно беречь, причем с молодого возраста. Но есть факторы, на которые многие люди не обращают должного внимания, а они медленно, но верно разрушают здоровье.

Что разрушает здоровье (фото из открытых источников)

Гиподинамия

Это состояние, которое развивается при значительном ограничении физической активности, например, при сидении на одном месте более 10 часов в день. К сожалению, сейчас многие люди ведут малоподвижный образ жизни, не понимая, как это отражается на состоянии их здоровья.

Плохое питание

Эксперты говорят, что почти 50% вклада в здоровье связано с питанием. Поэтому, постарайтесь добавлять в меню полезные и качественные продукты и напитки, ведь от этого будет зависеть работа всего организма.

Недосыпание

Еще один фактор, который серьезно отражается как на физическом, так и эмоциональном здоровье человека. Постоянное недосыпание гораздо хуже курения, оно вчетверо повышает риск возникновения инсульта, и в два раза риск инфаркта.

Стресс

Ежедневные стрессы и напряжения наносят организму серьезный ущерб, а постоянные переработки повышают риск преждевременной смерти на 20%. Не забывайте делать перерывы и отдыхать от работы, чтобы восстановить силы.

Напомним, что с возрастом обменные процессы в организме замедляются и могут возникнуть различные нарушения. Но поддерживать здоровье можно с помощью правильного питания. Эксперты перечислили продукты, которые стоит добавить в рацион после 40 лет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты назвали пять самых главных показателей здоровья, на которые важно обращать внимание.

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