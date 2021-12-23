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Медленно, но верно: какие факторы разрушают здоровье

Эксперты перечислили факторы, которые негативно сказываются на организме и разрушают здоровье

сегодня, 11:05
Автор:

Светлана Шкурупий
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Свое здоровье нужно беречь, причем с молодого возраста. Но есть факторы, на которые многие люди не обращают должного внимания, а они медленно, но верно разрушают здоровье.  

Медленно, но верно: какие факторы разрушают здоровье

Что разрушает здоровье (фото из открытых источников)

Гиподинамия

Это состояние, которое развивается при значительном ограничении физической активности, например, при сидении на одном месте более 10 часов в день. К сожалению, сейчас многие люди ведут малоподвижный образ жизни, не понимая, как это отражается на состоянии их здоровья. 

Плохое питание

Эксперты говорят, что почти 50% вклада в здоровье связано с питанием. Поэтому, постарайтесь добавлять в меню полезные и качественные продукты и напитки, ведь от этого будет зависеть работа всего организма. 

Недосыпание

Еще один фактор, который серьезно отражается как на физическом, так и эмоциональном здоровье человека. Постоянное недосыпание гораздо хуже курения, оно вчетверо повышает риск возникновения инсульта, и в два раза риск инфаркта.

Стресс

Ежедневные стрессы и напряжения наносят организму серьезный ущерб, а постоянные переработки повышают риск преждевременной смерти на 20%. Не забывайте делать перерывы и отдыхать от работы, чтобы восстановить силы. 

Напомним, что с возрастом обменные процессы в организме замедляются и могут возникнуть различные нарушения. Но поддерживать здоровье можно с помощью правильного питания. Эксперты перечислили продукты, которые стоит добавить в рацион после 40 лет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты назвали пять самых главных показателей здоровья, на которые важно обращать внимание.

Читайте также, какие пищевые привычки только кажутся здоровыми.


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Источник: https://econet.ru/articles/medlenno-no-verno-7-faktorov-kotorye-razrushayut-vashe-zdorovie
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